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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

100 يوم صحة تواصل جولتها بالأقصر في نسختها الرابعة.. فرق طبية ثابتة ومتحركة تقدم خدمات مجانية للمواطنين

«100 يوم صحة» تواصل جولتها بالأقصر في نسختها الرابعة.. فرق طبية ثابتة ومتحركة تقدم خدمات مجانية للمواطنين
«100 يوم صحة» تواصل جولتها بالأقصر في نسختها الرابعة.. فرق طبية ثابتة ومتحركة تقدم خدمات مجانية للمواطنين
شمس يونس

تواصل فرق المبادرات الرئاسية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر تنفيذ فعاليات حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمة الطبية إلى مختلف المناطق والقرى.

وتأتي فعاليات الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث تواصل الفرق الطبية انتشارها بالمواقع الصحية المختلفة، إلى جانب الفرق المتحركة، لتقديم خدمات الكشف والفحص المبكر للمواطنين والاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية الصحية دون مقابل.

وشهد اليوم العاشر من فعاليات الحملة انتظام أعمال الفرق الطبية بعدد من الوحدات والمكاتب الصحية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها إدارة الطود بوحدة الندافين، وإدارة الأقصر بمكتب صحة أول، إلى جانب إدارات القرنة والزينية وأرمنت، مع استمرار تواجد الفرق الطبية بعدد من المواقع الأخرى على مستوى المحافظة.

كما واصلت فرق المبادرات الرئاسية والفرق المسائية عملها بإدارات القرنة وأرمنت وإسنا، من خلال فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى استمرار العمل بمكتب صحة البياضية وإدارة البندر، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن تواجدهم.

وتقدم الفرق الطبية المشاركة في الحملة حزمة متنوعة من الخدمات الصحية، تشمل الفحص والكشف المبكر ضمن المبادرات الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وصرف العلاج للحالات المستحقة، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية أو رعاية متخصصة إلى المستشفيات والجهات الطبية المختصة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الفرق الطبية المشاركة في الحملة، مع توفير الإمكانيات والدعم اللازم لضمان انتظام تقديم الخدمات وتحقيق المستهدف من فعاليات «100 يوم صحة».

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تعزيز وصول الخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة من خلال الفرق المتحركة التي تصل إلى المناطق المختلفة، بما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض ورفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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