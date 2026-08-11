محافظ الأقصر يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.09%

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغت 92.09% ، حيث تقدم 4191 طالبًا وطالبة للامتحانات، حضر منهم 4058 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3577 طالبًا وطالبة.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، التهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدًا حرص المحافظةعلى دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.