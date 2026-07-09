بعد انتهاء موسم الأضاحي.. ماذا حدث لأسعار اللحوم والماشية؟ خاص

مع انتهاء موسم عيد الأضحى وانخفاض الإقبال على شراء اللحوم، بدأت الأسواق تشهد تغيرات جديدة في حركة البيع والشراء، كان أبرزها تراجع أسعار الماشية الحية بصورة لافتة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الانخفاضات ستنعكس قريبًا على أسعار اللحوم للمستهلك.

شهدت أسواق الماشية في مختلف المحافظات حالة من الهدوء بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مع تراجع واضح في أسعار الأبقار والجاموس الحية نتيجة انخفاض الطلب، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار بعض أنواع اللحوم الحمراء تسجل تراجعات طفيفة، بينما ظلت أسعار أخرى مستقرة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والذبح.



نقيب الفلاحين: امتلاء المنازل باللحوم وراء تراجع الأسعار

من جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الماشية جاءت بصورة طبيعية عقب انتهاء موسم الأضاحي، إلا أنها كانت أكثر وضوحًا هذا العام بسبب وفرة المعروض وتراجع القوة الشرائية.

وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن آلاف الأسر لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من لحوم الأضاحي داخل المنازل، وهو ما أدى إلى انخفاض الإقبال على شراء اللحوم والماشية خلال الأيام الماضية، لينعكس ذلك مباشرة على حركة الأسواق.



وفرة كبيرة في المعروض

وأوضح أبو صدام أن الأسواق تشهد حاليًا توافر أعداد كبيرة من رؤوس الماشية الجاهزة للبيع، مقابل انخفاض مشتريات الجزارين والتجار، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بصورة تدريجية.

وأضاف أن السوق يخضع بالكامل لآليات العرض والطلب، ومع زيادة المعروض وتراجع الاستهلاك بعد العيد، كان من الطبيعي أن تشهد الأسعار حالة من الانخفاض.



أسعار الأبقار والجاموس تسجل تراجعات

وكشف نقيب الفلاحين أن سعر الكيلو القائم من الأبقار انخفض ليسجل ما بين 165 و170 جنيهًا، بعدما تراوح قبل عيد الأضحى بين 190 و200 جنيه.

كما تراجع سعر الكيلو القائم من الجاموس إلى 150 - 155 جنيهًا، مقارنة بنحو 160 جنيهًا قبل موسم الأضاحي، وهو ما يعكس عودة السوق إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن الانخفاض الحالي يتركز في أسعار الماشية الحية، بينما لا تزال أسعار اللحوم للمستهلك تتحرك بوتيرة أبطأ، بسبب استمرار تأثير تكاليف النقل والذبح والتشغيل والتوزيع.



هل تستمر الانخفاضات؟

وتوقع أبو صدام استمرار حالة الاستقرار وربما حدوث تراجع محدود جديد في أسعار الماشية خلال الفترة المقبلة، حال استمرار وفرة المعروض وانخفاض الطلب.

وذكر أن أي زيادة في الإقبال خلال الأسابيع المقبلة ستعيد التوازن إلى السوق، أما إذا استمرت معدلات الشراء الحالية، فمن المتوقع الحفاظ على المستويات السعرية الحالية أو تسجيل انخفاضات طفيفة.



أسعار اللحوم اليوم



وسجلت الأسواق اليوم الأسعار التالية:



اللحم الضأن: 493 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو: 491 جنيهًا.

اللحم الكندوز: 459 جنيهًا.

عِرق الفلتو: 420 جنيهًا.

الكندوز الكبير: 376 جنيهًا.

اللحم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا.

الكبدة البلدي: بين 350 و400 جنيه.

اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ “وطنية”

وجاءت الأسعار داخل منافذ "وطنية" أقل من الأسواق، حيث سجل:

عِرق الفلتو: 350 جنيهًا.

البفتيك والاستيك: 325 جنيهًا.

وش الفخدة: 300 جنيه.

الكبدة الطازجة: بين 300 و350 جنيهًا.

الموزة: 295 جنيهًا.

اللحم البقري: 280 جنيهًا للكيلو.



إنجاز دولي يعزز الثروة الحيوانية المصرية

في سياق متصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية مركزًا دوليًا للتعاون في أفريقيا من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد الوزير أن هذا الاعتماد يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر العلمية والبحثية، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الأمراض الحيوانية، ودعم منظومة الصحة الواحدة، والحد من مقاومة مضادات الميكروبات.



دعم الأمن الغذائي والبحث العلمي

وأوضح وزير الزراعة أن الاعتماد الدولي الجديد يفتح الباب أمام تعاون أوسع مع المؤسسات البحثية العالمية، ويسهم في تطوير الخدمات البيطرية، ورفع كفاءة منظومة حماية الثروة الحيوانية، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحوث البيطرية في القارة الأفريقية.