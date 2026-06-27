قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. ابدأ يومك بها واغتنم بركتها
استقرار أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 5800 جنيه اليوم السبت 27 يونيو
تعرف على تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام إيران
المجني عليه توسل إليه.. شهادة محاسب في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
حسام حسن: محمد صلاح طلب التغيير بسبب الإصابة.. ولدي ثقة في لاعبي المنتخب
رضا عبد العال: مبروك صعود الفراعنة ومحمد هاني من أفضل لاعبي المنتخب
الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط
خصم 50%.. المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
الفيفا يهنىء منتخب مصر بالتأهل لدور ال 32 من كاس العالم
الإصابات والإنذارات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل
لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اللغة الانجليزية بالقسم العلمي .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت 50 جنيه.. تراجع أسعار اللحوم الحية اليوم وهذا سعر البلدي

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

شهدت أسعار اللحوم اليوم انخفاضًا نسبيًا في عدد من الأصناف داخل الأسواق والمحال التجارية، مع استمرار تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة وفقًا لنوعية اللحم ومصدره.

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء على النحو التالي:

اللحم البلدي الكندوز يتراوح ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو.
عِرق الفلتو يسجل نحو 430 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن يتراوح بين 350 و400 جنيهًا.

اللحم الجملي يتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي تتراوح بين 350 و400 جنيهًا.
الكبدة الضأن تسجل نحو 320 جنيهًا للكيلو.

تراجع في أسعار الماشية الحية 

 

وكشف حسبن ابو صدام نقيب العام للفلاحين، عن حدوث تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم الحية خلال الفترة الحالية، واصفًا هذا الانخفاض بأنه الأكبر منذ انتهاء موسم عيد الأضحي.

وأوضح “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ،  أن سعر الكيلو القائم من الماشية وصل إلى نحو 165 جنيهًا، مقارنة بنحو 215 جنيهًا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى، أى انخفضت 50 جنيها وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في حركة العرض والطلب داخل السوق.

وأشار “ نقيب الفلاحين” إلى أن هذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى حالة الركود النسبي في المبيعات، وانخفاض معدلات الشراء من قبل المستهلكين بعد انتهاء موسم الأعياد، لافتًا إلى أن العديد من الأسر ما زالت تعتمد على مخزون الأضاحي، ما أدى إلى تراجع الطلب بشكل مؤقت.

وأكد نقيب الفلاحين أن السعر العادل للحوم في السوق يجب ألا يتجاوز 370 جنيهًا للكيلو، معتبرًا أن أي ارتفاع يتجاوز هذا الحد يمثل مبالغة في التسعير مقارنة بالمعطيات الحالية للسوق.

توقعات مستقبلية للأسعار

وتوقع «أبو صدام» استمرار حالة الاستقرار أو حدوث انخفاضات طفيفة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار ضعف الطلب ووفرة المعروض من الماشية.

وأضاف أن سوق اللحوم يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الإقبال إلى إعادة التوازن في الأسعار، بينما يساهم استمرار وفرة الإنتاج في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية أو دفعها لمزيد من التراجع المحدود.

كما أشار إلى أن تباطؤ حركة البيع لدى الجزارين ينعكس بشكل مباشر على قرارات الشراء من المزارع والأسواق، وهو ما يضغط بدوره على أسعار الماشية الحية.

تطور مهم في قطاع الثروة الحيوانية المصري

وفي سياق منفصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد «معهد بحوث الصحة الحيوانية» التابع لمركز البحوث الزراعية كمركز دولي للتعاون في قارة أفريقيا من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد الوزير أن هذا الاعتماد يمثل إنجازًا علميًا واستراتيجيًا جديدًا يعزز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والطب البيطري والصحة الحيوانية، خاصة في إطار مفهوم «الصحة الواحدة».

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للقطاع البحثي والعلمي، بما يساهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وحماية الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية.

كما شدد على أن تطوير المعاهد البحثية المتخصصة يعد أحد الركائز الأساسية لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، موضحًا أن هذا الاعتماد الدولي سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية ومواجهة التحديات المستقبلية في القطاع.

اللحوم أسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم الحمراء أسعار الماشية الماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

الاقتصاد الكندي

رغم الانكماش في الربعين الماضيين.. مسؤولو بنك كندا ينفون دخول الاقتصاد حالة ركود

خلال حفل توزيع الجوائز

العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي

سعرا العملات الأحنبية

في منتصف التعاملات.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد