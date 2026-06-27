نزلت 50 جنيه.. تراجع أسعار اللحوم الحية اليوم وهذا سعر البلدي

شهدت أسعار اللحوم اليوم انخفاضًا نسبيًا في عدد من الأصناف داخل الأسواق والمحال التجارية، مع استمرار تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة وفقًا لنوعية اللحم ومصدره.

وجاءت أسعار اللحوم الحمراء على النحو التالي:

اللحم البلدي الكندوز يتراوح ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

عِرق الفلتو يسجل نحو 430 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن يتراوح بين 350 و400 جنيهًا.

اللحم الجملي يتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي تتراوح بين 350 و400 جنيهًا.

الكبدة الضأن تسجل نحو 320 جنيهًا للكيلو.

تراجع في أسعار الماشية الحية

وكشف حسبن ابو صدام نقيب العام للفلاحين، عن حدوث تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم الحية خلال الفترة الحالية، واصفًا هذا الانخفاض بأنه الأكبر منذ انتهاء موسم عيد الأضحي.

وأوضح “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن سعر الكيلو القائم من الماشية وصل إلى نحو 165 جنيهًا، مقارنة بنحو 215 جنيهًا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى، أى انخفضت 50 جنيها وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في حركة العرض والطلب داخل السوق.

وأشار “ نقيب الفلاحين” إلى أن هذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى حالة الركود النسبي في المبيعات، وانخفاض معدلات الشراء من قبل المستهلكين بعد انتهاء موسم الأعياد، لافتًا إلى أن العديد من الأسر ما زالت تعتمد على مخزون الأضاحي، ما أدى إلى تراجع الطلب بشكل مؤقت.

وأكد نقيب الفلاحين أن السعر العادل للحوم في السوق يجب ألا يتجاوز 370 جنيهًا للكيلو، معتبرًا أن أي ارتفاع يتجاوز هذا الحد يمثل مبالغة في التسعير مقارنة بالمعطيات الحالية للسوق.

توقعات مستقبلية للأسعار

وتوقع «أبو صدام» استمرار حالة الاستقرار أو حدوث انخفاضات طفيفة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار ضعف الطلب ووفرة المعروض من الماشية.

وأضاف أن سوق اللحوم يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الإقبال إلى إعادة التوازن في الأسعار، بينما يساهم استمرار وفرة الإنتاج في تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية أو دفعها لمزيد من التراجع المحدود.

كما أشار إلى أن تباطؤ حركة البيع لدى الجزارين ينعكس بشكل مباشر على قرارات الشراء من المزارع والأسواق، وهو ما يضغط بدوره على أسعار الماشية الحية.

تطور مهم في قطاع الثروة الحيوانية المصري

وفي سياق منفصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد «معهد بحوث الصحة الحيوانية» التابع لمركز البحوث الزراعية كمركز دولي للتعاون في قارة أفريقيا من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد الوزير أن هذا الاعتماد يمثل إنجازًا علميًا واستراتيجيًا جديدًا يعزز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والطب البيطري والصحة الحيوانية، خاصة في إطار مفهوم «الصحة الواحدة».

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس الدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للقطاع البحثي والعلمي، بما يساهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وحماية الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية.

كما شدد على أن تطوير المعاهد البحثية المتخصصة يعد أحد الركائز الأساسية لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، موضحًا أن هذا الاعتماد الدولي سيفتح آفاقًا أوسع للتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية ومواجهة التحديات المستقبلية في القطاع.