تموين بني سويف: ضبط 24 طن سلع مغشوشة ولحوم فاسدة وعشرات المخالفات

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة، حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق، وحماية صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

في مركز الواسطى، نجحت حملة برئاسة أحمد عنتر وكيل المديرية، وبمشاركة مفتشي إدارة الرقابة التجارية، في ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة أبو النواميس، يقوم بتصنيع وتعبئة الفلفل الأسود وفول الصويا باستخدام خامات مجهولة وغير مطابقة للمواصفات، حيث تم التحفظ على 11.5 طن فول صويا غير صالح للاستهلاك الآدمي، و12.5 طن فلفل أسود مصنع بمواد مجهولة المصدر، بإجمالي 24 طنًا من السلع المغشوشة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

وفي مركز ببا، تمكنت إدارة التموين من ضبط 370 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة تنوعت بين فراخ وكبدة ولانشون، إلى جانب 500 كجم من الشيبسي غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نظمت إدارة تموين سمسطا حملة رقابية موسعة أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تموينية، تضمنت ضبط 15 كجم من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، والامتناع عن تقديم الخدمة، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى مخالفات لعدد من البدالين التموينيين لعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.

وفي مركز الفشن، أسفرت الحملات عن تحرير 15 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم صرف بون الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، علاوة على ضبط 150 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق.