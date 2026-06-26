صحة بني سويف تواصل تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية.. 121 وحدة وفرق متنقلة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بالمجان للمواطنين من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وبمتابعة منسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية.

وتشمل الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر، إلى جانب مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي تستهدف أورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم.

كما تواصل المديرية تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، والتي توفر حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة الأم والجنين للكشف المبكر عن سكر الحمل والفيروسات التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.

وأكدت مديرية الصحة أن خدمات المبادرات الرئاسية تُقدم من خلال 121 وحدة صحية منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن عدد من الفرق الطبية المتنقلة التي تعمل داخل الهيئات الحكومية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.