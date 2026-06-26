قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتبع هذه السنن.. آداب دخول المسجد يوم الجمعة وحكم تخطي رقاب المصلين
15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟
مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم
ترامب: إيران لن تمتلك السلاح النووي.. و19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز
أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
إجازة 30 يونيو.. ​3 أيام عطلة متصلة وحسم مصير امتحانات الثانوية
رحيل عمرو حلمي.. 10 معلومات عن وزير الصحة الأسبق
ماذا يقرأ الإمام في صلاة الفجر؟.. سورتان سنة عن النبي
موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية
تفاصيل آخر تحديث لأكبر عيار ذهب ..اليوم
انقسام أمريكي حاد بشأن إيران.. وأستاذ قانون دولي يوضح التداعيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تواصل تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية.. 121 وحدة وفرق متنقلة

صحة بني سويف
صحة بني سويف

تواصل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بالمجان للمواطنين من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وبمتابعة منسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية.

وتشمل الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر، إلى جانب مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي تستهدف أورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم.

كما تواصل المديرية تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، والتي توفر حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة الأم والجنين للكشف المبكر عن سكر الحمل والفيروسات التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.

وأكدت مديرية الصحة أن خدمات المبادرات الرئاسية تُقدم من خلال 121 وحدة صحية منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن عدد من الفرق الطبية المتنقلة التي تعمل داخل الهيئات الحكومية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

بني سويف صحة بني سويف مبادة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الذهب

الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن

ظاهرة جوية

حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

ترشيحاتنا

الأبناء

إمام مسجد السيدة نفيسة: تربية الأبناء مسؤولية مشتركة.. والأب دوره أكبر من توفير لقمة العيش

الأبناء

خبيرة أسرية: التربية التقليدية تزرع بذور النرجسية في شخصية الأبناء

مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب تعلن تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لدعم الاستثمار

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد