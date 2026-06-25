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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صحة بني سويف تواصل تدريب تمريض الحضانات على أحدث معايير الرعاية وسلامة المرضى

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف فعاليات الدورة التدريبية التخصصية لتمريض الحضانات، والتي تُقام تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة مها حسن أمين، مدير إدارة التمريض، وبالتنسيق مع عدد من الإدارات الفنية بالمديرية، تشمل سلامة المرضى والصيدلة ومكافحة العدوى والأمراض المتوطنة.

انطلقت الدورة المكثفة يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، وتستمر لمدة ستة أيام، حيث يشهد اليوم الرابع من البرنامج التدريبي، على أن تُستكمل فعالياته خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة 16 متدربة من مشرفات وممرضات وحدات الحضانات بمختلف أنحاء المحافظة.

وتضمنت فعاليات التدريب محاضرات متخصصة قدمتها الإدارات المشاركة، حيث استعرض فريق إدارة سلامة المرضى، بقيادة الدكتورة دعاء سيد الروبي وولاء محمد، معايير سلامة المرضى داخل وحدات الحضانات، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للأطفال حديثي الولادة.

وفي مجال الصيدلة الإكلينيكية، قدمت الدكتورة غادة خالد إبراهيم والدكتورة نورهان محمد شعبان والدكتورة مريم نبيل إسرائيل سلسلة من المحاضرات تناولت مفاهيم اليقظة الدوائية وآليات الإبلاغ عن الآثار العكسية والأخطاء الدوائية وسبل الحد منها، إلى جانب التغذية العلاجية للأطفال المبتسرين ودورها في تحسين النتائج العلاجية.

كما استعرضت الدكتورة درويس عادل من إدارة مكافحة العدوى الاحتياطات الوقائية والإجراءات الواجب اتباعها داخل أقسام الحضانات لضمان سلامة الأطفال والعاملين بالمنظومة الصحية.

وقدمت إدارة التمريض الجانب الفني والتوعوي من البرنامج، حيث قدمت الأستاذة صفاء حامد محاضرة حول التعامل مع حالات حديثي الولادة ذوي الخطورة العالية وخطة تطوير المشرفات، فيما تناولت الأستاذة نادية شعبان أساليب التعامل مع حالات صعوبة التنفس واستخدام أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP).

وفي إطار التوعية الصحية، ألقت الدكتورة شيرين حسن حامد، مسؤول مكافحة الجذام بإدارة الأمراض المتوطنة، محاضرة حول مرض الجذام وطرق الوقاية منه، فيما اختتمت الدكتورة مها حسن أمين الفعاليات بندوة توعوية عن أهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ حياة المرضى.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الذي التقى بالمتدربين مؤكدًا أهمية وحساسية العمل داخل وحدات الحضانات، وضرورة الالتزام الصارم بمعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر التمريضية يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة التمريض وجميع الإدارات المشاركة على جهودهم في تنظيم وتنفيذ البرنامج التدريبي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة.


 

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