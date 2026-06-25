تخلص منها وهي نائمة.. ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية بني حلة في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا ، وتمكنت من ضبط زوجها المتهم بارتكاب الواقعة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تدعى"ش. م. ع"، 29 عامًا، داخل منزلها بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم إجراء المعاينة والفحص اللازمين، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وظروفه.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها "ح. ع. م."، حيث تبين تورطه في قتل زوجته أثناء نومها داخل مسكن الزوجية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال زوجها المتهم.