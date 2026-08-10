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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يخطف عرش أفريقيا؟.. حكيمي في الصدارة و4 نجوم يشعلون سباق الأفضل

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار القارة السمراء إلى سباق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 وسط منافسة قوية بين مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأفريقية بعد موسم استثنائي شهد إقامة كأس أمم أفريقيا وكأس العالم إلى جانب تألق العديد من اللاعبين مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

وتزداد سخونة المنافسة على الجائزة هذا العام في ظل تقارب مستويات المرشحين وتنوع الإنجازات التي حققها كل لاعب، فيما يبرز المغربي أشرف حكيمي كأحد أبرز الأسماء المرشحة للتتويج بالجائزة للمرة الثانية على التوالي.

أشرف حكيمي.. المرشح الأبرز للحفاظ على الجائزة

يأتي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان على رأس قائمة المرشحين بعدما واصل تقديم مستويات قوية مع النادي الفرنسي ومنتخب المغرب.

ويملك حكيمي أفضلية مهمة تتمثل في تأثيره الكبير هجوميا رغم شغله مركز الظهير الأيمن حيث أصبح عنصرا أساسيا في منظومة فريقه، إلى جانب دوره البارز مع المنتخب المغربي.

ويطمح حكيمي إلى الاحتفاظ بالجائزة التي توج بها عام 2025 وتأكيد تفوقه على أبرز نجوم القارة.

إسماعيلا سار.. بطل أفريقيا ينافس بقوة

يدخل السنغالي إسماعيلا سار سباق الجائزة مدعوما بالإنجاز القاري مع منتخب بلاده بعدما ساهم في تتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025.

كما قدم سار مستويات لافتة مع منتخب السنغال خلال كأس العالم 2026، بالتزامن مع تألقه بقميص كريستال بالاس ليجمع بين الإنجاز الجماعي والمردود الفردي، وهما عنصران قد يعززان فرصه في المنافسة.

إبراهيم دياز.. هداف أمم أفريقيا

ويملك المغربي إبراهيم دياز حظوظًا قوية في سباق الجائزة، بعدما تصدر قائمة هدافي كأس أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف، وساهم بأهدافه في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

ورغم خسارة المغرب اللقب أمام السنغال وإهدار دياز ركلة جزاء خلال النهائي، فإن مستواه الفردي وأرقامه التهديفية يضعانه ضمن أبرز المنافسين على الجائزة.

بابي جاي.. بطل جديد في سباق النجوم

ويبرز السنغالي بابي جاي ضمن قائمة المرشحين، بعدما لعب دورًا مهمًا في تتويج منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا.

ولم يتوقف تألق لاعب الوسط عند البطولة القارية، حيث ظهر بصورة مميزة مع السنغال في كأس العالم 2026، وكان من أبرز لحظاته تسجيل هدفين خلال الفوز الكبير على العراق بنتيجة 5-0.

ويمثل التتويج القاري والتألق المونديالي نقطة قوة إضافية في ملف اللاعب.

يان ديوماندي.. موهبة إيفوارية تخطف الأنظار

ويكمل الإيفواري الشاب يان ديوماندي قائمة أبرز المرشحين بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة خلال الفترة الأخيرة.

وتألق ديوماندي مع لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار ولفت الأنظار بمستوياته خلال كأس العالم قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة قدرت قيمتها بنحو 125 مليون يورو.

ويمثل انتقاله إلى النادي الملكي شهادة إضافية على المكانة التي وصل إليها اللاعب وقد تمنحه عروضه الفردية فرصة لمنافسة الأسماء الأكثر خبرة على الجائزة.

حكيمي في المقدمة.. والإنجازات الجماعية تشعل المنافسة

ويبدو أشرف حكيمي المرشح الأوفر حظا على الورق خاصة مع استمراره في تقديم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب إلى جانب تتويجه بالجائزة في النسخة الماضية.

لكن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة مع امتلاك إسماعيلا سار وبابي جاي أفضلية التتويج مع منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا، بينما يدخل إبراهيم دياز السباق مدعومًا بلقب هداف البطولة.

وفي المقابل، يسعى يان ديوماندي إلى استغلال تألقه اللافت وانتقاله إلى ريال مدريد لفرض نفسه بقوة على سباق الجائزة.

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا كأس أمم أفريقيا كأس العالم أشرف حكيمي باريس سان جيرمان إسماعيلا سار إبراهيم دياز

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