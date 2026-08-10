قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة خارقة وتصميم فاخر.. كيف تخطط ريدمي لكسر الأرقام القياسية بهاتفها الجديد؟

ميزات هاتف ريدمي K100 برو ماكس
ميزات هاتف ريدمي K100 برو ماكس
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ريدمي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في شراء هاتف ريدمي K100 برو ماكس، الذي يتميز بإطار معدني مسطح، ولوحة خلفية زجاجية منحنية، ووحدة كاميرا مستطيلة كبيرة في الخلف. 

ميزات هاتف ريدمي K100 برو ماكس

وأكدت شركة Redmi حتى الآن توفر الهاتف بثلاثة ألوان عند الإطلاق الأحمر، والأبيض، والأزرق وفي الواجهة الأمامية، ستجد شاشة مسطحة بحجم 6.9 بوصة ذات حواف فائقة النحافة.

وتؤكد ريدمي أن الشاشة تستخدم مادة M11 AMOLED المضيئة الجديدة التي ترفع ذروة السطوع إلى 4500 شمعة.

ويبلغ معدل تحديث الشاشة 185 هرتز، مقارنةً بـ 120 هرتز في هاتف K90 Pro Max ، بينما يبلغ معدل استجابة اللمس 480 هرتز. ويقترن كل هذا بشريحة عرض D2 مخصصة، مما يُفترض أن يُساعد في الحفاظ على ثبات معدل الإطارات في الألعاب.

ومن المنتظر إطلاق هاتف Redmi K100 Pro Max في الصين في 11 أغسطس - غدًا، وقد أمضت شركة Redmi الأسابيع القليلة الماضية في الكشف عن جميع المواصفات الرئيسية تقريبًا مسبقًا.

ونشرت الشركة إعلانات تشويقية تُغطي التصميم والشاشة والمعالج والبطارية ونظام الكاميرا تباعًا، بدلًا من الكشف عن كل شيء في حفل الإطلاق.إليك كل ما لاتعرفه عن الهاتف

مواصفات هاتف ريدمي K100 برو ماكس

مواصفات هاتف ريدمي K100 برو ماكس
يأتي  هاتف K100 Pro Max  بإطار معدني مسطح، ولوحة خلفية زجاجية منحنية، ووحدة كاميرا مستطيلة كبيرة في الخلف. وقد أكدت شركة Redmi حتى الآن توفر ثلاثة ألوان للإطلاق: الأحمر الكابيرنيه، والأبيض الذهبي، والأزرق ويند تشيسر. ويبرز اللون الأحمر بشكل خاص بفضل لمعانه العميق.

ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس مع وحدة معالجة رسوميات Adreno 840. وتدّعي Redmi أن الهاتف يحقق 4.55 مليون نقطة على منصة AnTuTu V11، مما يضعه في نفس فئة هاتف Xiaomi 17 Ultra . 

ويعمل معالج Snapdragon جنبًا إلى جنب مع معالج الرسوميات D2 ، وتؤكد Redmi أن أكثر من 30 لعبة ستعمل بسلاسة بمعدل 185 إطارًا في الثانية على هذا الهاتف.

وتقوم شركة Redmi بشحن الهاتف بسبعة هوائيات لتجنب فقدان الإشارة عند حمله بشكل جانبي للعب، بالإضافة إلى شريحتين من نوع Xiaomi Surge T1+ مصممتين خصيصًا لتعزيز قوة الإشارة.

تفاصيل السعر

 يتميز هاتف K100 Pro Max ببطارية سعتها 9070 مللي أمبير، وهي قفزة نوعية مقارنةً ببطارية هاتف K90 Pro Max التي تبلغ سعتها 7560 مللي أمبير .

وتُعد هذه البطارية من أكبر البطاريات التي ستجدها في هاتف بهذا النحافة، كما أنها تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. كما يدعم الهاتف الشحن العكسي في كلا النوعين - 27 واط سلكيًا و22.5 واط لاسلكيًا.

وتُبقي ريدمي تفاصيل السعر طي الكتمان حتى موعد الإطلاق. تشير التقارير إلى أن سعر الجهاز قد يبدأ من حوالي 4000 يوان (ما يعادل 585 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)

وبالنسبة للتوافر، ستطرح ريدمي هاتف K100 Pro Max في الصين فقط حاليًا، وقد فُتح باب الحجز المسبق عبر متجر شاومي الرسمي.

ومن المحتمل أن يُطرح الإصدار العالمي تحت علامة بوكو، على غرار استخدام ريدمي لهاتف K90 Pro Max كأساس لهاتف بوكو F8 Ultra عالميًا.

شراء هاتف ريدمي هاتف ريدمي هاتف ريدمي K100 هاتف Redmi K100 Pro Max معالج الرسوميات الشحن السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

الاتحاد االسعودي

اتحاد جدة يوافق على إعارة فيصل الغامدي إلى نيوم.. تفاصيل الاتفاق المالي

جمال موسيالا

بسبب موسيالا.. توقيف صحفي تركي بعد كشفه تفاصيل صفقة جالطة سراي

ميسي

ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد