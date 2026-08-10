شاشة خارقة وتصميم فاخر.. كيف تخطط ريدمي لكسر الأرقام القياسية بهاتفها الجديد؟

إذا كنت تبحث عن هاتف ريدمي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في شراء هاتف ريدمي K100 برو ماكس، الذي يتميز بإطار معدني مسطح، ولوحة خلفية زجاجية منحنية، ووحدة كاميرا مستطيلة كبيرة في الخلف.

ميزات هاتف ريدمي K100 برو ماكس

وأكدت شركة Redmi حتى الآن توفر الهاتف بثلاثة ألوان عند الإطلاق الأحمر، والأبيض، والأزرق وفي الواجهة الأمامية، ستجد شاشة مسطحة بحجم 6.9 بوصة ذات حواف فائقة النحافة.

وتؤكد ريدمي أن الشاشة تستخدم مادة M11 AMOLED المضيئة الجديدة التي ترفع ذروة السطوع إلى 4500 شمعة.

ويبلغ معدل تحديث الشاشة 185 هرتز، مقارنةً بـ 120 هرتز في هاتف K90 Pro Max ، بينما يبلغ معدل استجابة اللمس 480 هرتز. ويقترن كل هذا بشريحة عرض D2 مخصصة، مما يُفترض أن يُساعد في الحفاظ على ثبات معدل الإطارات في الألعاب.

ومن المنتظر إطلاق هاتف Redmi K100 Pro Max في الصين في 11 أغسطس - غدًا، وقد أمضت شركة Redmi الأسابيع القليلة الماضية في الكشف عن جميع المواصفات الرئيسية تقريبًا مسبقًا.

ونشرت الشركة إعلانات تشويقية تُغطي التصميم والشاشة والمعالج والبطارية ونظام الكاميرا تباعًا، بدلًا من الكشف عن كل شيء في حفل الإطلاق.إليك كل ما لاتعرفه عن الهاتف

مواصفات هاتف ريدمي K100 برو ماكس

مواصفات هاتف ريدمي K100 برو ماكس

يأتي هاتف K100 Pro Max بإطار معدني مسطح، ولوحة خلفية زجاجية منحنية، ووحدة كاميرا مستطيلة كبيرة في الخلف. وقد أكدت شركة Redmi حتى الآن توفر ثلاثة ألوان للإطلاق: الأحمر الكابيرنيه، والأبيض الذهبي، والأزرق ويند تشيسر. ويبرز اللون الأحمر بشكل خاص بفضل لمعانه العميق.

ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس مع وحدة معالجة رسوميات Adreno 840. وتدّعي Redmi أن الهاتف يحقق 4.55 مليون نقطة على منصة AnTuTu V11، مما يضعه في نفس فئة هاتف Xiaomi 17 Ultra .

ويعمل معالج Snapdragon جنبًا إلى جنب مع معالج الرسوميات D2 ، وتؤكد Redmi أن أكثر من 30 لعبة ستعمل بسلاسة بمعدل 185 إطارًا في الثانية على هذا الهاتف.

وتقوم شركة Redmi بشحن الهاتف بسبعة هوائيات لتجنب فقدان الإشارة عند حمله بشكل جانبي للعب، بالإضافة إلى شريحتين من نوع Xiaomi Surge T1+ مصممتين خصيصًا لتعزيز قوة الإشارة.

تفاصيل السعر

يتميز هاتف K100 Pro Max ببطارية سعتها 9070 مللي أمبير، وهي قفزة نوعية مقارنةً ببطارية هاتف K90 Pro Max التي تبلغ سعتها 7560 مللي أمبير .

وتُعد هذه البطارية من أكبر البطاريات التي ستجدها في هاتف بهذا النحافة، كما أنها تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. كما يدعم الهاتف الشحن العكسي في كلا النوعين - 27 واط سلكيًا و22.5 واط لاسلكيًا.

وتُبقي ريدمي تفاصيل السعر طي الكتمان حتى موعد الإطلاق. تشير التقارير إلى أن سعر الجهاز قد يبدأ من حوالي 4000 يوان (ما يعادل 585 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)

وبالنسبة للتوافر، ستطرح ريدمي هاتف K100 Pro Max في الصين فقط حاليًا، وقد فُتح باب الحجز المسبق عبر متجر شاومي الرسمي.

ومن المحتمل أن يُطرح الإصدار العالمي تحت علامة بوكو، على غرار استخدام ريدمي لهاتف K90 Pro Max كأساس لهاتف بوكو F8 Ultra عالميًا.