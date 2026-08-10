آبل تستعد لصدمة سوق الهواتف المطوية بـ iPhone Ultra إليك أهم مواصفاته

بينما تنشغل شركة سامسونج باحتواء أزمة برمجية مفاجئة تسببت في استنزاف حاد لبطاريات وارتفاع حرارة هواتفها الرائدة (Galaxy S25 Ultra وGalaxy S24 Ultra) عقب تحديث يوليو الأمني، سارعت منصات التسريبات التقنية لتسليط الضوء على خطة آبل الطموحة لقلب موازين سوق الهواتف القابلة للطي عبر هاتفها المنتظر "iPhone Ultra".مفاجآت التصميم والكاميرا في "iPhone Ultra"

نحافة الهاتف

وفقاً للمسرّب الشهير سوني ديكسون (@SonnyDickson)، كشفت أغطية حماية الكاميرات المسربة أن أبل تعتماد ألوان جديدة تشمل الفضي والأزرق الداكن بدلاً من الأسود التقليدي. الصدمة الهندسية الأكبر كانت في اعتماد منظومة كاميرا مزدوجة فقط، وهو تنازل يعزوه الخبراء إلى رغبة آبل في الحفاظ على نحافة الهاتف القصوى مقارنة بهاتف iPhone 18 Pro القادم بثلاث كاميرات.

iPhone Ultra

معركة شرسة

من جانبها تخوض آبل معركة شرسة لإنهاء العيب التاريخي للهواتف المطوية وهو "تجعد منتصف الشاشة"، حيث تشير التقارير إلى أن شاشة الآيفون الجديد ستكون مسطحة تماماً لمنافسة Oppo Find N6، مدعومة بالتقنيات التالية:

مفصلة من المعدن السائل: مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل الأجزاء المتحركة ورفع المتانة الهيكلية.

• نحافة قياسية: يبلغ سمك الهاتف 4.5 ملم فقط عند الفتح، ليتفوق على هاتف "آيفون آير" النحيف.

• خامات فاخرة: مزيج من التيتانيوم والألومنيوم لإطار الهاتف، وزجاج هيكلي للإطار الوسطي.

سعر يتجاوز 2000 دولار وهيمنة مرتقبةدخول آبل لعصر الهواتف المطوية سيكلف المستخدمين الكثير؛ إذ أكد المحلل "مارك جورمان" أن سعر الهاتف سيبدأ من 2000 إلى 2300 دولار أمريكي وعلى الرغم من هذا السعر الفلكي، تشير توقعات مؤسسة "سمارت أناليتكس جلوبال" إلى أن هاتف آبل الجديد سينتزع 25% من حصة السوق العالمية للهواتف القابلة للطي خلال أشهر قليلة من طرحه، مما سيوسع حجم هذا السوق بنسبة 20%، ويشعل منافسة كسر عظم مع سامسونج في عام 2026.

