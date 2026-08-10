الصين: إلغاء نحو 40% من الرحلات الجوية في شنغهاي مع تحرك الإعصار دولفين شمالًا

ألغت مطارات شنغهاي نحو 40% من إجمالي الرحلات الجوية المقررة اليوم الاثنين، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة، بعد أن ضرب إعصار "دولفين" شرق الصين مساء الأمس، قبل أن يواصل تحركه شمالًا.

ووفقًا لإشعار صادر عن حكومة شنغهاي صباح اليوم الاثنين، أُلغي 642 رحلة في مطار بودونج و301 رحلة في مطار هونجتشياو، فيما حثت السلطات المسافرين على التواصل مع شركات الطيران للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الرحلات.

وبدأت بعض خدمات القطارات في العودة إلى العمل صباح الاثنين، من بينها الرحلات المتجهة إلى مدينة هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج، لكن أربعة خطوط لمترو الأنفاق في المدينة توقفت بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا للحكومة.

وحذرت غرفة عمليات مكافحة الفيضانات في شنغهاي السكان من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن منسوب المياه المتراكمة في بعض أجزاء المدينة قد يصل إلى 30 سنتيمترًا. كما أصدرت السلطات تحذيرات باللونين البرتقالي والأصفر من العواصف المطرية في عدة مناطق، وهما ثاني وثالث أعلى مستويين على مقياس التحذير المكون من أربعة مستويات.

وغمرت المياه العديد من الشوارع في المدينة، بما في ذلك مناطق تجارية شهيرة، بعد ظهر الأمس، فيما نقلت صحيفة "ذا بيبر" المحلية شهادات عدد من السكان حول تجربتهم مع الفيضانات.. وقال صاحب متجر يبلغ من العمر 70 عامًا إنه لم يشهد في حياته فيضانات بهذا الحجم من قبل.

وأوضح أحد العاملين في المدينة أن شبكة الصرف الصحي امتلأت بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة، ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المياه.



