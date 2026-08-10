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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لسد ثغرات أمنية.. "آبل" تستعد لإطلاق تحديث طارئ لهواتف الآيفون

آبل
آبل
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني المتخصص اليوم 9 أغسطس 2026، عن استعداد شركة "آبل" (Apple) الأمريكية للإطلاق الوشيك لتحديث فرعي جديد لنظام تشغيل هواتف آيفون تحت رقم "iOS 26.6.1"، مستهدفة معالجة عدد من المشاكل البرمجية وسد ثغرات أمنية طارئة تم اكتشافها مؤخراً.

تفاصيل التحديث الفرعي iOS 26.6.1 والأهداف البرمجية 

وبحسب ما أورده موقع "فون أرينا" في تقريره الصادر اليوم، تتجه آبل لطرح تحديث iOS 26.6.1 بصورة عاجلة كإصدار تكميلي للإصدار الرئيسي iOS 26.6 الذي أطلقته الشركة خلال الأسابيع الماضية، وذلك لإصلاح أخطاء استقرار النظام وتحسين الاستجابة العامة للهواتف الذكية المتوافقة.

وأوضح التقرير التقني أن التحديث الفرعي يركز على سد ثغرات أمنية بداخل محرك المتصفح "ويب كيت" (WebKit) ونواة النظام (Kernel)، والتي قد تتسبب في أخطاء تشغيلية أو تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها عند تصفح بعض المواقع الإلكترونية.

معالجة مشكلات البطارية والتوافق البرمجي بداخل آيفون 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن التحديث الجديد يأتي استجابة لشكاوى عدد من المستخدمين عقب تثبيت الإصدار السابق، والتي تمثلت في استهلاك مرتفع لنسبة البطارية خلال وضع الخمول، إلى جانب حدوث توقف مفاجئ بداخل بعض التطبيقات الأساسية مثل تطبيق الكاميرا والرسائل.

وذكر الموقع التقني أن آبل عملت من خلال تحديث iOS 26.6.1 على إعادة تحسين التوافق التشغيلي لمعالجة هذه الاختلالات البرمجية، وضمان استقرار إدارة الطاقة والاستهلاك الحراري للهواتف بداخل ظروف التشغيل اليومية.

الأجهزة المتوافقة وجدول الطرح المتوقع لجميع المستخدمين 

وأشار التقرير الإخباري لموقع PhoneArena إلى أن التحديث المترقب سيكون متاحاً للتنزيل الهوائي (OTA) لجميع مستخدمي هواتف آيفون المدعومة بنظام iOS 26 حول العالم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر الدخول لإعدادات النظام واختيار تحديث Software Update.

وتستمر شركة آبل بداخل اختباراتها البرمجية بالتوازي للنسخ التجريبية القادمة من الأنظمة الرئيسية، مع توصية كافة المستخدمين بتثبيت التحديثات الفرعية الأمنية فور وصولها لحماية الأجهزة والحفاظ على سلامة البيانات الشخصية.

آبل Apple iOS 2661 Kernel نظام iOS 26

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