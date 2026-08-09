أزمة الذاكرة تضرب آبل.. هل ترتفع أسعار iPhone 17 خلال ساعات؟



بدأت شائعات قوية تتداول حول احتمال قيام شركة آبل بخطوة غير معتادة، وهي رفع أسعار سلسلة هواتف iPhone 17 الحالية وخفض إنتاجها بنسب ملحوظة، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في تكاليف الذاكرة والتخزين عالمياً

ووفقاً لتسريبات غير مؤكدة ، قد تُعلن آبل عن زيادة الأسعار قريباً، مع احتمال تقليص إنتاج الطرازات الحالية بنسبة تتراوح بين 15 و30% بهدف توفير المكونات النادرة للجيل القادم iPhone 18 والمتوقع إطلاقه في سبتمبر المقبل. ورغم أن رفع أسعار الآيفون في منتصف دورته التسويقية يُعد أمراً نادراً بالنسبة لسياسة آبل، إلا أن الضغوط المتزايدة على تكاليف التصنيع تجعل هذا الاحتمال وارداً لحماية هوامش أرباح الشركة.

أسعار سلسلة iPhone 17

حتى الآن، لا تزال أسعار سلسلة iPhone 17 مستقرة في المتاجر الرسمية، ولكن إذا كنت تخطط للشراء، يُنصح بمراقبة الأسواق بدقة خلال الأيام القادمة لمعرفة ما إذا كانت هذه التسريبات ستتحول إلى واقع.

يبدو أن شركة آبل تواجه صعوبة في تأمين كمية كافية من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لهواتف iPhone 18 Pro و18 Pro Max القادمة ، بالإضافة إلى هاتف iPhone Ultra القابل للطي الذي يُشاع إطلاقه في سبتمبر. سيؤدي تقليص إنتاج هواتف iPhone 17s، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، إلى توفير بعض هذه المكونات النادرة للجيل القادم. وقد شهدنا بالفعل تخفيضات مماثلة في الإنتاج في وقت سابق من هذا العام، بنسبة 15% تقريبًا في البداية، ثم بنسبة أكبر في بعض الحالات.

سعر هاتف iPhone 18 Pro

يتوقع المحللون أن يبدأ سعر هاتف iPhone 18 Pro الأساسي من 1399 دولارًا أو أكثر، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بسعر 17 Pro البالغ 1099 دولارًا. من المتوقع أن تُطلق آبل طرازات Pro الأغلى سعرًا وطراز Ultra فقط هذا الخريف، مع تأجيل طرح هاتف iPhone 18 الأرخص سعرًا إلى ربيع 2027. من شأن رفع أسعار هواتف iPhone 17 وiPhone Air وiPhone 17 Pro/Max الحالية أن يُساعد في حماية هوامش الربح، وربما يُخفف من وطأة الارتفاع القادم في الأسعار.

على الجانب الآخر لا تزال أسعار متجر آبل الرسمية كما هي منذ يوم الإطلاق، ولا يزال بإمكانك العثور على هاتف آيفون 17 الأساسي بسعر يتراوح بين 725 و799 دولارًا أمريكيًا، وذلك بحسب المتجر والمواصفات. إذا أقدمت آبل على زيادة الأسعار في منتصف دورة الإنتاج، فسيكون ذلك أمرًا غير معتاد بالنسبة لسلسلة هواتف آيفون.