تسريبات: آبل قد ترفع أسعار iPhone 17 اعتبارا من الأسبوع المقبل

من المتوقع على نطاق واسع أن ترفع شركة آبل Apple، أسعار هواتف آيفون مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro الشهر المقبل، إلا أن تسريبا جديدا يشير إلى احتمال حدوث زيادة في الأسعار قبل ذلك، وربما اعتبارا من الأسبوع المقبل.

زيادة محتملة في أسعار iPhone 17

وقال حساب التسريبات الصيني Fixed Focus Digital، في منشور جديد على منصة ويبو، إن هناك شائعات متداولة تفيد بأن آبل قد ترفع أسعار هواتف iPhone 17 في 10 أغسطس.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فإن رفع أسعار آيفون يوم الاثنين 10 أغسطس سيكون مفاجئا إلى حد ما، لكنه ليس مستبعدا تماما.

وكانت آبل قد رفعت أسعار عدد من منتجاتها في وقت سابق من هذا الصيف، إلا أن هواتف آيفون لم تشملها تلك الزيادات.

وكان الاعتقاد السائد أن أي تعديلات على أسعار هواتف الشركة ستأتي في سبتمبر بالتزامن مع طرح أجهزة آيفون الجديدة، لكن التسريب الأخير يفتح الباب أمام احتمال حدوث الزيادة في وقت أبكر.

iPhone 17

لا توجد مصادر مباشرة تؤكد التسريب

ولا يشير Fixed Focus Digital إلى مصدر مباشر للمعلومة، مكتفيا بالقول إن "شائعات متداولة" تتحدث عن زيادة الأسعار، ومع ذلك، يتمتع الحساب بسجل من التسريبات والمعلومات المرتبطة بسلسلة توريد آبل، وهو ما يمنح هذه الشائعة قدرا محدودا من المصداقية، دون أن يجعلها مؤكدة.

وإذا كانت آبل تخطط بالفعل لتعديل أسعار طرازات iPhone 17 التي ستستمر في الأسواق حتى نهاية العام، فقد لا ترى الشركة سببا للانتظار حتى سبتمبر لإجراء هذه التعديلات.

ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الزيادة المحتملة ستشمل جميع طرازات iPhone 17، أم ستقتصر على إصدارات محددة فقط.

وحتى الآن، لا توجد أي إشارة رسمية من آبل تؤكد اعتزامها رفع أسعار iPhone 17 في 10 أغسطس، لذلك ينبغي التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها تسريبا غير مؤكد إلى أن تظهر تفاصيل موثوقة أو إعلان رسمي من الشركة.