كسر ماسورة غاز أسفل ترعة الإسماعيلية واستنفار في أبوصوير

شهد مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، كسرًا في ماسورة غاز طبيعي أسفل ترعة الإسماعيلية، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وتم إخطار الجهات المختصة بالواقعة حيث انتقلت فرق الطوارئ والجهات التنفيذية إلى موقع البلاغ، فيما تواصل الفرق المختصة أعمالها للتعامل مع كسر ماسورة الغاز وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة.

وتواجد في موقع الواقعة ممثلو مركز ومدينة أبوصوير، وطوارئ الغاز الطبيعي، والإسعاف، والحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والري، والصرف الزراعي، إلى جانب فريق متخصص من شركة الغاز للعمل على إصلاح الماسورة والتعامل مع آثار الكسر.

وتتابع الأجهزة المعنية تطورات الموقف ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة بموقع الواقعة.