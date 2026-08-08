لازم وزارة الاتصالات تعتذر.. تعليق قوي من أحمد موسى على أزمة تسجيل خطوط الاتصالات

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «كنت أتمنى من وزارة الاتصالات إنها ترضي الناس وتطبطب عليهم وتعتذر لهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كنت أتمنى إن الوزارة تطلع تعتذر عن أخطاء شركات الاتصالات".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.