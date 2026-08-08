إصابة 3 أشخاص من أسرة واحده في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أمام نقطة إسعاف طناح بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أمام إسعاف طناح، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الدولي بالمنصورة لتلقي العلاج



واضيب كلا من

محمد السيد الطنطاوي، 27 عامًا، مقيم الخليج ، مصاب بجرح متهتك بالقدم اليسرى.

دينا أشرف محمد فهمي، 23 عامًا، مقيم الخليج ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم..

يونس محمد السيد الطنطاوي، شهر واحد، من مقيم الخليج، مصاب بنزيف من الأنف.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق