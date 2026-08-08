محافظ الدقهلية في زيارة لمركز علاج الأورام بميت غمر ويشيد بالأداء المتميز.. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز علاج الأورام بمدينة ميت غمر، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

و أشاد المحافظ بالأداء المتميز لمديرة مركز علاج الأورام، الدكتورة فاطمة أبو النجا، ويقرر صرف مكافأة تشجيعية لها كما يقرر تكريمها لأداءها المتميز والاستثنائي، كما أثنى على أداء جميع الأطقم الطبية، والتزامهم الدائم وتفانيهم في العمل، وجهودهم الإستثنائية، وانتظام سير العمل داخل المركز وعدالة توزيع الخدمات على جميع المترددين دون أي تمييز، إلى جانب المستوى الراقي للنظافة الذي يسود جميع أرجاء مركز الأورام.

وأشاد “ مرزوق” بعدم وجود أي أجهزة معطلة بالمركز، مؤكدًا أن الخدمات الطبية تُقدم على أكمل وجه وأداء متميز، مما يجعله نموذجا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة في المؤسسات الحكومية ذات الأداء المتميز والراقي.

ولم يغفل المحافظ دور المجتمع المدني بميت غمر، حيث أثنى على حرصه المستمر على تقديم الدعم العيني والمادي لتوفير الخدمات، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في إدارة المستشفى وكوادرها الطبية، ومشيدًا بالدور الوطني للمجتمع كشريك أساسي في العملية الصحية.

والتقى المحافظ خلال زيارته بعدد من المترددين على الوحدة الذين لم يقتصروا على أبناء الدقهلية بل جاؤوا من محافظات أخرى لرضاهم التام عن الخدمة الطبية المقدمة، مشيدين بحسن الاستقبال والتعامل وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدين أنهم يأتون من محافظات أخرى نظرًا لجودة الخدمة، واصفين المركز بأنه"نموذج يحتذى به في المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمة أكثر من ممتازة".