سامسونج تخفض قيمة الاستبدال لهاتف Galaxy Z Fold 8 مع بدء البيع الرسمي

أعلنت شركة سامسونج عن بدء البيع الرسمي لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 8 اليوم، مع خفض قيم برنامج الاستبدال والعروض الترويجية التي كانت متاحة خلال فترة الطلب المسبق، وفقًا لما ذكرته مجلة "9to5Google" المتخصصة.

تراجع قيمة الاستبدال في المتجر الرسمي

أوضحت المجلة أن أفضل العروض لهاتف Galaxy Z Fold 8 قد تلاشت إلى حد كبير مع انتهاء فترة الطلب المسبق.

فقد خفضت سامسونج على موقعها الرسمي قيم الاستبدال لهواتف Fold 8، حيث انخفض الحد الأقصى لقيمة الاستبدال بمقدار 200 دولار عبر جميع الأجهزة الجديدة.

على سبيل المثال، تراجعت قيمة استبدال هاتف Galaxy Z Fold 7 من 1200 دولار إلى 1000 دولار، وانخفضت قيمة Galaxy Z Fold 6 من 1100 دولار إلى 900 دولار.

أفضل العروض حالياً عبر Best Buy

ذكر التقرير أن متجر Best Buy يقدم حاليًا أفضل العروض المتاحة، حيث أبقت على قيمة استبدال تصل إلى 1200 دولار لبعض الأجهزة، وتضيف بطاقة هدايا بقيمة 200 دولار فوق ذلك.

كما أشارت المجلة إلى أن معظم الطرازات متوفرة في المخزون للشحن أو الاستلام من المتجر لبعض الإصدارات، بينما نفدت إصدارات Fold 8 العريضة بالكامل من أمازون.

مقارنة بقيم الاستبدال حسب الطرازات

نشرت 9to5Google جدولاً يقارن قيم الاستبدال خلال فترة الطلب المسبق (22 يوليو) مقابل قيم اليوم (7 أغسطس) في متجر سامسونج، وأبرز التغيرات:

Galaxy Z Fold 7: انخفض من 1200 إلى 1000 دولار (-200 دولار).

Galaxy Z Flip 7: انخفض من 700 إلى 390 دولارًا (-310 دولارًا).

Galaxy S26 Ultra: انخفض من 1200 إلى 1000 دولار.

Galaxy S25 Ultra: ثابت عند 800 دولار في متجر سامسونج، لكنه يبلغ 900 دولار في Best Buy.

بينما iPhone 17 Pro Max: انخفض من 550 إلى 535 دولارًا (-15 دولارًا).

وأشار الجدول أيضًا إلى أن قيم الاستبدال في Best Buy لهواتف مثل Pixel 10 Pro Fold وiPhone 16 Pro Max وiPhone 15 Pro أعلى منها في متجر سامسونج.

ألوان حصرية في متجر سامسونج مع شحن أسرع

لفت التقرير إلى أن اللونين "Pistachio" و"Green Shadow" حصريان لمتجر سامسونج الإلكتروني، ويتم شحنهما بشكل أسرع من غيرهما، مع تاريخ توصيل متوقع في 21 أغسطس للطلبات المقدمة اليوم.