رسمياً.. سامسونج تفتح أبواب One UI 9.0 التجريبي لهواتف Galaxy S25 قريباً جداً

تقترب شركة سامسونج من توسيع برنامجها التجريبي لواجهة لتحديث One UI 9.0، حيث باتت على وشك إطلاق التحديث التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25، بعد أن اقتصر البرنامج طوال الأشهر الثلاثة الماضية على أربعة إصدارات تجريبية مخصصة حصرياً لسلسلة هواتف Galaxy S26.

تحديث One UI 9.0

برنامج One UI

ورصد المهتمون بالتقنية إدراج سامسونج لهواتف Galaxy S25 و Galaxy S25+ و Galaxy S25 Ultra في قسم برنامج One UI التجريبي على منتدى أعضاء سامسونج (Samsung Members). ورغم أن هذا الإدراج لا يوضح تفاصيل تقنية دقيقة، إلا أنه يمثل مؤشراً قوياً على أن الإطلاق الرسمي للنسخة التجريبية لهذه السلسلة قد يتم بحلول الأسبوع المقبل، مع توقعات بانضمام أجهزة Galaxy أخرى للبرنامج في الأسابيع القادمة.

التحديث التجريبي لسلسلة Galaxy S25

ومن المتوقع أن تلتزم سامسونج بسياسة التوزيع الجغرافي المحدود ذاتها المتبعة مع سلسلة Galaxy S26، بحيث يقتصر توفر التحديث التجريبي لسلسلة Galaxy S25 على ست دول فقط تشمل: كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، الهند، وبولندا.

ويمكن للمستخدمين المتواجدين في المناطق المدعومة الانضمام إلى البرنامج بمجرد انطلاقه، وذلك عبر فتح تطبيق Samsung Members، والنقر على إعلان النسخة التجريبية لتسجيل البيانات المطلوبة، ليظهر بعدها التحديث عبر مسار الإعدادات ثم تحديثات البرامج.

يُذكر أن النسخة المستقرة من واجهة One UI 9.0 كانت قد سجلت ظهورها الأول في شهر يوليو الماضي على هواتف Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Fold 8 Ultra و Galaxy Z Flip 8، في حين تشير الخطط الزمنية إلى بدء طرحها للأجهزة الأقدم بحلول سبتمبر 2026.