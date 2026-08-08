البحوث الفلكية تعلن عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي لعام 1448هـ فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، وهو شهر المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، بأن هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م، الموافق 29 صفر 1448هـ، وهو يوم الرؤية.

وأوضح رئيس قسم الشمس أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م؛ إذ يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بنحو 5 دقائق، وفي القاهرة بنحو 3 دقائق، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين دقيقتين و5 دقائق تقريبًا.

وأضاف أن موعد غروب الهلال يختلف من عاصمة إلى أخرى، حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة و9 دقائق تقريبًا، بينما يغرب مع غروب الشمس في الجزائر وتونس، ويغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة في مراكش وفاس، وبعد غروب الشمس بدقيقتين في داكار ونواكشوط.

وبناءً على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 13 أغسطس 2026م هو المتمم لشهر صفر لعام 1448هـ.

وعليه، تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1448هـ فلكيًا يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026م.