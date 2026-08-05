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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إدعاءات بعزم سامسونج الاستغناء عن إحدى كاميرات هاتف Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة نشرتها تقارير صحفية نقلاً عن مصادر بداخل سلاسل التوريد التابعة لشركة "سامسونج" (Samsung)، عن دراسة الشركة الكورية الجنوبية إمكانية الاستغناء عن إحدى الكاميرات الخلفية بداخل هاتفها الرائد القادم "جالاكسي اس 27 ألترا" (Galaxy S27 Ultra)، والاعتماد على منظومة تصوير ثلاثية بدلاً من الرباعية المعتادة.

تفاصيل الاستغناء عن العدسة وتطوير منظومة التصوير 

 فيما تهدف شركة سامسونج إلى إزالة عدسة التقريب البصري القريب (Telephoto) المخصصة لمستوى 3x، والاعتماد بشكل كامل على مستشعر أساسي متطور بدقة أعلى وقدرات تقريب رقمي ومدمج فائقة الجودة للتعويض عن غياب العدسة المستقلة.

وأوضحت التفاصيل الفنية الواردة أن الشركة تستهدف من هذا التغيير تقليل المساحة الإجمالية التي تشغلها وحدة الكاميرات خلف الهاتف، إضافة إلى تخفيض الوزن الإجمالي واستغلال المساحة الداخلية لترقية مكونات أخرى مثل البطارية ونظام التبريد.

مواصفات العدسات المتبقية بداخل هاتف Galaxy S27 Ultra 

وأفادت التقارير التقمية بأن هاتف Galaxy S27 Ultra سيعتمد وفق الترتيب الجديد على ثلاث كاميرات رئيسية؛ تشمل المستشعر الأساسي المتطور بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة التقريب البيريسكوبي (Periscope) المخصصة للمستويات المرتفعة، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية الفائقة الاتساع (Ultrawide).

وذكر التقرير الإخباري أن الشركة تجري اختبارات خوارزمية مكثفة للذكاء الاصطناعي والمعالجة البرمجية (ISP) بداخل المعالج القادم، لضمان معالجة الصور الملتقطة بمستويات التقريب المتوسطة دون أي تراجع في دقة التفاصيل أو جودة الألوان.

جدول الطرح والمؤتمر الرسمي المرتقب 

وأشارت التقارير إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S27 لا تزال بداخل مراحل التطوير الأولي، حيث يُنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال المؤتمر السنوي الكلاسيكي للشركة ببدء عام 2027.

ولم تصدر شركة سامسونج أي بيانات رسمية لتأكيد إجراء التعديلات النهائية على منظومة التصوير أو التصميم الخارجي حتى الآن، بانتظار الإفصاح الرسمي بداخل المؤتمر الصحفي للمناسبة.

Galaxy S27 Ultra Samsung جالاكسي اس 27 ألترا شركة سامسونج telephoto

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