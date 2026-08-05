الأهلي يُكافئ مروان عطية ويُقرّر تعديل عقده | تفاصيل

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي قرر تعديل عقد لاعب الفريق الأول مروان عطية وزيادة قيمته المادية نظرًا لمستواه المتميز سواء مع الفريق أو المنتخب المصري خلال السنوات الماضية.



وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" أن إدارة النادي استقرت على رفع عقد مروان عطية من 12 مليون إلى 20 مليون جنيه مع إضافة حوافز تصل إلى 8 ملايين جنيه، ترتبط بتحقيق البطولات المحلية والقارية.

واختتم أن مروان عطية كان قد ارتبط اسمه بعدد من العروض الخارجية أبرزها الدوري السعودي ولكن النادي الأهلي قرر تحصينه بعقد مناسب لقيمته داخل الفريق.