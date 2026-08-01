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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

ميزة ينتظرها الملايين.. تحديث متصفح سامسونج على ساعاتها الذكية

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية تحديثاً برمجياً جديداً لتطبيق متصفح الإنترنت المخصص لساعاتها الذكية (Samsung Internet for Wear OS)، أضافت من خلاله إمكانية مزامنة الإشارات المرجعية وعرض علامات التبويب المفتوحة مباشرة عبر ساعات "جلاكسي ووتش" (Galaxy Watch).

تفاصيل الميزات الجديدة بداخل متصفح Samsung Internet للساعات 

وبحسب موقع " (SamMobile)، يتيح التحديث المحدث لمستخدمي ساعات Galaxy Watch امكانية الوصول السريع إلى المواقع المفضلة وعلامات التبويب النشطة على الهاتف المحمول، دون الحاجة لإعادة كتابة العناوين الإلكترونية يدوياً على الشاشة الصغيرة.

وأوضح التقرير الفني أن النظام البرمجي يعتمد على المزامنة السحابية الفورية عبر حساب سامسونج (Samsung Account)، مما يسهم في تسهيل التصفح واستكمال قراءة المقالات والصفحات بين الهاتف والساعة الذكية بسلاسة.

تحسينات الأداء والتوافق مع نظام Wear OS 

وأفادت التقرير بأن التحديث يتضمن أيضاً تحسينات شاملة على واجهة الاستخدام لتلائم الشاشات الدائرية، مع تقليل استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي والبطارية أثناء عرض الصفحات الثقيلة والمحتوى التفاعلي.

وذكر الموقع التقني أن الميزة الجديدة تعمل بالتكامل مع الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل Wear OS، وتدعم الطرازات المتوافقة من سلسلة ساعات Galaxy Watch4 وGalaxy Watch5 وGalaxy Watch6 والإصدارات الأحدث.

طريقة التحديث والتوافر بداخل متجر Google Play 

وأشار التقرير الإخباري لموقع SamMobile إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحاً للتنزيل المباشر عبر متجر "جوجل بلاي" (Google Play) ومتجر "جلاكسي ستور" (Galaxy Store) المدمجين بداخل الساعات الذكية.

ودعت الشركة كافة مستخدمي ساعات Galaxy Watch إلى ترقية تطبيق المتصفح إلى أحدث إصدار متوفر للاستفادة من مزايا المزامنة الفورية وتحسينات الأمان والاستقرار البرمجي.

سامسونج Samsung Galaxy Watch

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