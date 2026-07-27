سامسونج Galaxy S25 تقترب من الحصول على تحديث One UI 9.0

تستعد سامسونج لتوسيع نطاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 9.0 لتشمل المزيد من هواتف جالاكسي

على الجانب الآخر يمرّ أكثر من شهرين على إطلاق سامسونج لبرنامجها التجريبي One UI 9.0، لكنه اقتصر حتى الآن على سلسلة Galaxy S26، دون أي تأكيد رسمي بشأن توسيعه ليشمل طرازات أخرى. لحسن الحظ، سيتغير هذا الوضع قريبًا، حيث تم رصد أول نسخة تجريبية داخلية من One UI 9.0 لسلسلة Galaxy S25 على خادم الاختبار.

تستعدسامسونج لتوسيع نطاق النسخة التجريبية من تحديث One UI 9.0

كما ذكر تارون فاتس ، فإن أول نسخة تجريبية داخلية من واجهة المستخدم One UI 9.0 لهاتف Galaxy S25 Ultra تحمل رقم إصدار البرنامج الثابت S938NKSUBZZG8. وقد رُصدت هذه النسخة على خادم سامسونج الكوري، مما يعني أن سامسونج قد تبدأ قريبًا في قبول طلبات النسخة التجريبية في كوريا.

ميزات سلسلة هواتف Galaxy S25

بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S25، قد تشمل الموجة التالية من توسيع برنامج One UI 9.0 التجريبي المزيد من الأجهزة، بما في ذلك Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 وعدد قليل من هواتف الفئة A متوسطة المدى.

على الجانب الآخر بمجرد أن يتجاوز برنامج النسخة التجريبية طرازات Galaxy S26، لن تستغرق سامسونج وقتًا طويلاً لإنهاء البرنامج. خير مثال على ذلك برنامج One UI 8.5 التجريبي، الذي اقتصر على سلسلة Galaxy S25 لعدة أشهر، ولكن مع بدء التوسع، كانت وتيرة الإطلاق مثيرة للإعجاب. قد نشهد نمطًا مشابهًا مع برنامج One UI 9.0 التجريبي.

أما بالنسبة للإصدار المستقر، فقد ظهر لأول مرة على أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي في وقت سابق من هذا الأسبوع. مع ذلك، لا يوجد حاليًا جدول زمني محدد لطرحه على أجهزة سامسونج القديمة. تشير بعض التسريبات إلى أن تحديث One UI 9.0 قد يبدأ طرحه في سبتمبر 2026.