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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حظر الاختراق.. ميزة أمان جديدة وخارقة في تحديث سامسونج One UI 9 المرتقب

Samsung
Samsung
احمد الشريف

كشفت تسريبات وتقارير تقنية نشرها موقع "سام موبايل" (SamMobile) عن إدراج شركة "سامسونج" (Samsung) لخصائص أمان وميزات حماية جديدة كلياً بداخل واجهتها البرمجية القادمة "وان يو آي 9" (One UI 9)، تهدف إلى تقييد الوصول للخدمات الحساسة مباشرة من شاشة القفل.

قواعد وأدوات حماية جديدة على شاشة القفل 

وبحسب ما ذكره موقع "سام موبايل" المتخصص في متابعة أخبار أجهزة وسلسلة جالاكسي، تفرض الواجهة المحدثة One UI 9 إرشادات أكثر قوة لمنع غير المصرح لهم من التحكم في إعدادات الهاتف الأساسية أثناء إغلاق الشاشة.

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن الإجراءات الجريئة تمنع إيقاف تشغيل شبكات الواي فاي (Wi-Fi) أو الاتصال الخلوي أو تقنية تحديد الموقع (GPS) دون إدخال كلمة المرور أو البصمة أولاً.

وأوضح التقرير الفني أن سامسونج أضافت حظراً كاملاً للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة (Quick Settings) من شاشة القفل إلا بعد التحقق من هوية المستخدم، وذلك لمنع السارقين من وضع الهاتف في "وضع الطيران" (Airplane Mode) فور فقدانه أو تعتيم الوصول للموقع المباشر للجهاز.

تحسينات الأمان ومنع محاولات الاختراق الفيزيائي 

وأفادت التفاصيل الواردة في التقرير بأن الواجهة القادمة والقائمة على نظام أندرويد تتضمن تقنية حظر متقدمة لمنافذ USB؛ حيث تُعطل نقل البيانات عبر الكابلات السلكية بأسلوب تلقائي عندما تكون الشاشة مغلقة، مما يحد من فرص استغلال ثغرات التوصيل المباشر أو سحب البيانات عبر برامج الاختراق الخارجي.

وتسعى الشركة الكورية عبر هذه الخصائص العتادية والبرمجية إلى رفع درجات الخصوصية للمستخدمين وتوفير حماية متكاملة للبيانات الحساسة؛ مثل التطبيقات المصرفية، والصور الشخصية، ورسائل البريد الإلكتروني المجهزة بداخل الهواتف الذكية.

جدول التوفر واختبارات النسخ التجريبية 

وأشار التقرير الإخباري لموقع SamMobile إلى أن سامسونج بدأت اختبار النسخ التجريبية الأولى لواجهة One UI 9 على سلسلة هواتف Galaxy S المعتمدة، تمهيداً لإطلاق التحديث البرمجي رسمياً لكافة المستخدمين والأجهزة المدعومة خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولم تصدر الشركة أي بيان صحفي نهائي يحدد التواريخ المحددة لإطلاق التحديث لكافة الفئات، بانتظار استكمال مرحلة الاختبارات الميدانية للتحقق من خلو الواجهة من الثغرات التشغيلية قبل التعميم النهائي.

Samsung سامسونج One UI 9

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