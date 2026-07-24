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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف على شكل "جواز سفر".. انطباعات مميزة عن سامسونج Z Fold 8 بعد الاستخدام

سامسونج Z Fold 8
سامسونج Z Fold 8
احمد الشريف

أطلق موقع "سي نت" (CNET) التقني المتخصص تجربة مراجعة حية ومستمرة للهاتف الذكي القابل للطي الجديد "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold 8) من إنتاج شركة "سامسونج" (Samsung)، مستعرضاً الخصائص العتادية والأنظمة البرمجية المحدثة في الجهاز.

التصميم الهيكلي والأبعاد الجديدة للشاشات 

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" الإخباري في مراجعته للهاتف، ادخلت شركة سامسونج تحسينات جوهرية على الأبعاد الهندسية لهاتف Galaxy Z Fold 8 مقارنة بالأجيال السابقة؛ حيث يعتمد الهاتف الجديد على نسبة أبعاد أكثر عرضاً تشبه أبعاد "جواز السفر" (Passport-style foldable)، مما يجعل استخدام الشاشة الخارجية أكثر سهولة وراحة أثناء الكتابة باليد الواحدة.

وأوضح التقرير الفني أن التصميم الجديد ساهم في خفض السماكة الكلية للجهاز عند الإغلاق وزيادة خفة الوزن، مع الحفاظ على القوة الميكانيكية للمفصلة المحدثة التي تتيح إغلاق الهاتف بالكامل دون ترك أي فجوات مرئية بين شطري الشاشة، إضافة إلى تعزيز مقاومة الجهاز للماء والغبار وفق معايير الحماية الرسمية.

أداء المعالج والمنظومة البرمجية المدمجة 

وأشارت البيانات التفصيلية الواردة في المراجعة إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 8 يشتغل بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم المصممة خصيصاً لأجهزة جالاكسي، مما يوفر سرعة معالجة عالية وإدارة حرارية محسنة أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات المتعددة في وقت واحد على الشاشة الداخلية الكبيرة.

وتعتمد الواجهة البرمجية المدمجة على نظام أندرويد الحديث مع واجهة One UI المخصصة للشاشات القابلة للطي؛ حيث توفر ميزات المساعدة الذكية المتقدمة "جالاكسي إيه آي" (Galaxy AI) لتقديم خدمات الترجمة الفورية للمكالمات، وتلخيص النصوص، وتحرير الصور بأسلوب تلقائي وسريع.

كفاءة منظومة التصوير وعمر البطارية 

وأفاد التقرير الإخباري لموقع CNET بأن الهاتف يتضمن منظومة كاميرات خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة عالية يوفر التقاط صور أكثر وضوحاً في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب عدسة التقريب البصري وعدسة التصوير العريض، مع تحسين معالجة الصور عبر الذكاء الاصطناعي.

سامسونج Z Fold 8 سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 8

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