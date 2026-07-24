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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تمدد فترة التحديثات لساعتي Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 إلى 5 أعوام كاملة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أعلنت شركة "سامسونج" (Samsung) عن تمديد الجدول الزمني لتحديثات البرمجيات الخاصة بأحدث أجيال ساعاتها الذكية "جالاكسي ووتش 9" (Galaxy Watch 9) و"جالاكسي ووتش ألترا 2" (Galaxy Watch Ultra 2)، لتتلقى الدعم التحديثي لنظام التشغيل لمدة 5 أعوام كاملة.

تفاصيل السياسة التحديثية المحدثة لنظام Wear OS 

وبحسب ما ذكره موقع  (9to5Google) التقني المتخصص، تمثل هذه الخطوة توسعاً كبيراً في استراتيجية الشركة الكورية لترقية أجهزة الساعات الذكية؛ حيث ارتفعت مدة التحديث المضمونة لنظام التشغيل "وير أو إس" (Wear OS) من 4 سنوات في الأجيال السابقة إلى 5 سنوات كاملة مع إشراك تحديثات واجهة One UI Watch.

وأوضح التقرير الفني الصادر عن الموقع أن التزام سامسونج الجديد يضع ساعتي Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 في صدارة أجهزة الساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS من حيث طول فترة الدعم، متفوقة بذلك على منافستها المباشرة "جوجل" (Google) التي توفر فترات دعم أقصر لسلسلة ساعاتها "بيكسل ووتش" (Pixel Watch).

التوافق البرمجي والدور الحاد لمعالج كوالكوم الحديث 

وأشار التقرير إلى أن الطرازين الجديدين يطلقان رسمياً بواجهة One UI 9 Watch القائمة على نظام التشغيل Wear OS 7، مما يضمن حصول المستخدمين على الترقية المتواصلة للأنظمة المباشرة والتحديثات الأمنية بانتظام حتى عام 2031، وهو ما يطيل العمر الافتراضي للاستخدام الميداني لهذه الأجهزة الذكية.

وأفادت البيانات المنشورة بأن اعتماد سامسونج على شريحة المعالجة المحدثة "سباندراجون وير إليت" (Snapdragon Wear Elite) من شركة كوالكوم بدلاً من المعالجات السابقة لعب دوراً رئيسياً في تمكين الشركة من تقديم هذا الدعم البرمجي الممتد، بفضل القوة المعمارية والقدرات الحسابية العالية للشرائح الحديثة التي تساعد على تشغيل الخصائص البرمجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

مقارنة السياسة التحديثية بالشركات المنافسة في الأسواق 

وأوضح التقرير الإخباري لموقع 9to5Google أن هذا القرار يجعل سامسونج تتساوى مع الجدول الزمني لدعم تحديثات أجهزة "آبل ووتش" (Apple Watch) المنافسة، بينما تواصل جوجل تقديم 3 أعوام فقط من التحديثات الرئيسية لسلسلة Pixel Watch؛ مما يعزز الميزة التنافسية لمنتجات سامسونج لدى المستهلكين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

ولم تؤكد شركة سامسونج ما إذا كانت هذه السياسة التحديثية الممتدة إلى 5 أعوام ستطبق بأثر رجعي على الطرازات السابقة مثل Galaxy Watch 8، واكتفت الشركة بالتأكيد على تفعيل الدعم الكامل بدءاً من السلسلة الجديدة التي تنطلق رسمياً في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس الجاري.

سامسونج Galaxy Watch Ultra 2 Samsung

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