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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كابوس الآيفون القابل للطي يطارد سامسونج.. تفاصيل التحدي الأكبر للعملاق الكوري

الآيفون
الآيفون
احمد الشريف

سجل تقرير تكنولوجي حديث نشره موقع "سي نت" (CNET) المتخصص تزايد ضغوط المنافسة التقنية والتسويقية على شركة "سامسونج" (Samsung) الكورية بالتزامن مع استعدادها لعقد مؤتمرها السنوي "Unpacked 2026"، وسط أنباء وتكهنات حول تطوير منافستها الرئيسية "آبل" (Apple) لأول هاتف "آيفون" (iPhone) قابل للطي.

استعدادات سامسونج لمؤتمر Unpacked 

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" في تقريره الصادر اليوم، تسعى سامسونج للحفاظ على صدارتها لأسواق الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة والقابلة للطي من خلال استعراض أحدث أجيال أجهزتها الذكية خلال الحدث المرتقب. وأوضح التقرير أن الشركة تواجه تحديات حقيقية تتعلق بضرورة تقديم قفزات هندسية فارقة في التصميم، لتقليص سمك الأجهزة وتقليل عمق التجعد الأوسط للشاشة.

وذكر التقرير أن الريادة التي تمتع بها الصانع الكوري على مدار السنوات الماضية باتت تحت اختبار أمن السوق؛ حيث تترقب الأوساط التقنية مدى قدرة الأجهزة القادمة على تقديم ميزات عتادية مبتكرة تدعم الاستخدام اليومي الشاق وتبرر الأسعار المرتفعة لهذه الفئة من الهواتف الذكية مقارنة بالطرازات اللوحية التقليدية.

ضغوط منافسة آبل ودخول هاتف آيفون القابل للطي 

وأوضح التقرير الفني لـ CNET أن الأنباء والتقارير المتواترة حول تطوير شركة آبل لهاتف آيفون قابل للطي ضاعفت من حدة التنافسية بين العملاقين التقنيين؛ إذ يرى المحللون أن دخول آبل المتوقع إلى هذه الساحة قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الحصص السوقية وجذب قطاع واسع من المستهلكين نحو منظومة نظام iOS المحدثة.

وتشير التسريبات الواردة في التقرير إلى أن دخول آبل المحتمل يفرض على سامسونج تحسين كفاءة المعالجة الحرارية وزيادة سعة البطاريات في هواتفها المرنة، إلى جانب تسريع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي "جالاكسي إيه آي" (Galaxy AI) بشكل أكثر عمقاً في واجهة الاستخدام للحد من أي تأثير تسويقي قد يحققه الإطلاق المرتقب لمنافستها الأمريكية.

تطلعات الأسواق وجداول الإطلاق المتوقعة 

وأشار التقرير الإخباري للموقع إلى أن الأنظار تتجه نحو الميزات النهائية التي سيكشف عنها المؤتمر الصحفي لسامسونج، ومدى قدرتها على تقديم تحسينات تجعل الهواتف القابلة للطي خياراً أساسياً لجمهور المستهلكين بدلاً من كونها منتجات حصريّة للفئات الفاخرة فقط.

ولم تصدر شركة سامسونج أو منافستها آبل أي تعليقات أو بيانات رسمية تؤكد أو تنفي التفاصيل التفاوضية والتسريبات المتعلقة بخطط الإنتاج المستقبلية لهواتف آيفون المرنة، واكتفت الشركة الكورية بالترويج لفعاليات مؤتمرها التقني المباشر لعرض أحدث ابتكاراتها في القطاع أمام وسائل الإعلام العالمية.

Samsung سامسونج آبل Apple

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