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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دون أن تطلبه.. سامسونج تضيف تطبيقا جديدا إلى هاتفك القادم

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركتا سامسونج وأمازون عن شراكة جديدة ستجلب تطبيق Amazon Music مثبتا مسبقا على عدد من هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية القادمة، ليصبح التطبيق ضمن قائمة البرامج الموجودة تلقائيا عند تشغيل الأجهزة لأول مرة.

كما سيتوفر التطبيق للتحميل عبر Galaxy Store، مع عرض تجريبي مجاني لمدة 3 أشهر لخدمة Amazon Music Unlimited للمستخدمين الجدد الذين يقومون بتنزيل التطبيق.

أمازون ميوزيك يصل إلى أجهزة Galaxy الجديدة

أكدت سامسونج الاتفاقية، موضحة أن تطبيق أمازون ميوزيك سيكون متاحا كتطبيق مستقل عبر متجر Galaxy، إضافة إلى تثبيته مسبقا على "أجهزة مختارة" من هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية، دون الكشف حتى الآن عن الطرازات التي ستشملها هذه الخطوة.

وقالت سامسونج إن الشراكة تهدف إلى تقديم قيمة إضافية لمستخدمي Galaxy، معتبرة أن دمج التطبيق يمنح المستخدمين تجربة صوتية مميزة منذ لحظة إعداد الجهاز.

من جانبها، أوضحت كارولينا جوينثسينج، مديرة تطوير الأعمال في Amazon Music، أن الهدف هو توفير تجربة ترفيه صوتي عالية الجودة منذ تشغيل الجهاز لأول مرة، مع الاستفادة من العرض المجاني لجذب مستخدمين جدد.

Amazon Musi

ماذا يعني ذلك لمستخدمي آيفون وبيكسل؟

لن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على مستخدمي هواتف مثل جوجل Pixel أو آيفون، إذ تعتمد جوجل على تطبيقاتها الخاصة في أجهزتها، بينما لا تسمح آبل عادة بهذا النوع من اتفاقيات تثبيت التطبيقات مسبقا على هواتفها.

أما بالنسبة لمستخدمي أجهزة Galaxy، فقد أصبحت مثل هذه الشراكات جزءا من استراتيجية سامسونج منذ سنوات، حيث ظهرت العديد من التطبيقات المثبتة مسبقا على هواتفها.

ورغم أن وجود أمازون ميوزيك لا يعد مشكلة كبيرة بحد ذاته، فإنه يضيف تطبيقا جديدا إلى قائمة التطبيقات الموجودة مسبقا والتي قد يجد بعض المستخدمين أنها تجعل شاشة التطبيقات أكثر ازدحاما.

تفاصيل العرض المجاني

يحصل المستخدمون الجدد على تجربة مجانية لخدمة Amazon Music Unlimited لمدة 3 أشهر، وبعد انتهاء الفترة تتحول الخدمة تلقائيا إلى اشتراك مدفوع ما لم يتم إلغاؤه.

وتشمل الأسعار:

- 3 أشهر مجانا للمشتركين الجدد في Amazon Music Unlimited.
- 12.99 دولارا شهريا بعد انتهاء الفترة لمعظم المستخدمين.
- 11.99 دولارا شهريا لأعضاء Amazon Prime.
- إمكانية الحصول على كتاب صوتي واحد شهريا من Audible بالإضافة إلى مكتبة الموسيقى.
 

شراكة مفيدة أم تطبيق إضافي غير مرغوب؟

تأتي إضافة Amazon Music كميزة إضافية لمستخدمي Galaxy، خاصة مع وجود تجربة مجانية للخدمة، لكن بعض المستخدمين قد ينظرون إليها باعتبارها تطبيقا آخر يضاف إلى قائمة البرامج المثبتة مسبقا.

ويرى مراقبون أن أفضل ما يمكن أن تفعله سامسونج لتعزيز تجربة المستخدم هو ضمان سهولة إزالة أي تطبيق مثبت مسبقا، إذ إن حرية الاختيار قد تكون أكثر أهمية من تقديم عروض مجانية مؤقتة.

سامسونج Amazon Music هواتف Galaxy

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