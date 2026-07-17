دخان حرائق الغابات يخيم على أجواء نهائي كأس العالم

وصلت بعثة منتخب إسبانيا إلى مدينة نيويورك قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، لتجد أجواء غير معتادة غلب عليها الضباب الكثيف والسماء الرمادية، نتيجة موجة الدخان القادمة من حرائق الغابات المشتعلة في كندا.

وجاء ذلك قبل ٧٢ ساعة فقط من المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، ما أثار حالة من المتابعة والترقب بشأن الظروف الجوية المحيطة بالنهائي.



هبطت طائرة المنتخب الإسباني في مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي، وسط تأثير مباشر للدخان الناتج عن مئات حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة أونتاريو ومناطق كندية أخرى، وامتد أثرها إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ورغم المشهد الضبابي، لم تصنف السلطات الوضع حتى الآن على أنه يستدعي القلق، مع وجود توقعات بتحسن جودة الهواء قبل موعد المباراة.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتواصل حتى الآن مع بعثة المنتخب الإسباني، رغم امتلاكه بروتوكولات واضحة للتعامل مع أي تطورات قد تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

تشير التوقعات إلى بدء تحسن الأجواء اعتبارًا من يوم الجمعة، إلا أن الجهات المختصة تواصل مراقبة جودة الهواء بصورة مستمرة. وبلغ مؤشر جودة الهواء مستوى يصنف بأنه ضار للفئات الأكثر حساسية، في حين لا يتوقع أن يشكل خطرًا كبيرًا على بقية السكان.

وتسببت التغيرات الجوية الأخيرة في هبوط الجزيئات الدخانية إلى سطح الأرض، بعدما كانت مستقرة في الطبقات العليا، وهو ما أدى إلى تغطية الضباب لمدينة نيويورك بشكل واضح خلال الساعات الماضية.

ويضرب منتخبا إسبانيا والأرجنتين موعدًا مرتقبًا في نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما أطاحت إسبانيا بفرنسا بهدفين دون رد، بينما تفوقت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

ويحمل النهائي طابعًا تاريخيًا، إذ يجمع للمرة الأولى بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية لكأس العالم، حيث تدخل إسبانيا المواجهة بصفتها بطلة أوروبا، بينما تخوض الأرجنتين اللقاء وهي حاملة لقب أمريكا الجنوبية، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم



