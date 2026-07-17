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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمدي فتحي يكشف كواليس مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026

حمدي فتحي
حمدي فتحي
رباب الهواري

كشف حمدي فتحي، لاعب منتخب مصر، العديد من الكواليس الخاصة برحلة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، متحدثًا عن إصابته قبل مواجهة أستراليا، وثقة اللاعبين في أنفسهم، والأجواء داخل معسكر المنتخب، إلى جانب رأيه في أبرز نجوم البطولة وتوقعاته لبطل المونديال.

أكد حمدي فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إصابته كانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه كان يخشى الغياب عن مباراة أستراليا. وأضاف أن احتساب هدف إيران كان سيغيّر مسار المجموعة بالكامل، موضحًا أن المنتخب كان ينافس على الصدارة، لكن الروح التي زرعها المدير الفني حسام حسن داخل الفريق جعلت الجميع يثق بقدرته على مواجهة أي منافس دون خوف.

وأشار لاعب منتخب مصر إلى أن الفريق لم يكن يخشى مواجهة السنغال في دور الـ32، مؤكدًا أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق الفوز. كما شدد على أن مصر كانت الأفضل بين المنتخبات العربية والإفريقية في البطولة، معتبرًا أن المنتخب المغربي قوي، لكن الفراعنة يمتلكون الخبرة التي تؤهلهم للتفوق على أي منافس.

وتحدث حمدي فتحي عن علاقته بزملائه داخل المنتخب، مؤكدًا أن محمد صلاح كان يحظى بحب واحترام الجميع، وكان دائمًا يقدم النصائح للاعبين، خاصة حمزة عبد الكريم، الذي توقع له مستقبلًا مميزًا. كما كشف عن موقف طريف مع أحمد سيد زيزو، بعدما توقع تتويج إسبانيا بالمونديال، بينما أصر زيزو على ترشيح فرنسا للفوز باللقب.

وأوضح أن أكثر اللحظات سعادة كانت التأهل إلى دور الـ16، بينما كانت الخسارة أمام الأرجنتين هي الأصعب. واختار هدفي محمد صلاح أمام نيوزيلندا وإمام عاشور أمام بلجيكا كأفضل هدفي المنتخب في البطولة، معتبرًا مصطفى زيكو مفاجأة المونديال، فيما وصف مواجهة إيران بأنها الأصعب بسبب القوة البدنية والندية الكبيرة.

واختتم حمدي فتحي تصريحاته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الاستقبال الجماهيري في القاهرة كان لحظة استثنائية، عكست فرحة المصريين بما حققه المنتخب، مشيرًا إلى أن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته كان بول أونواتشو، كما وصف روميلو لوكاكو بأنه من أخطر المهاجمين الذين يمكن مواجهتهم

حمدي فتحي منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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