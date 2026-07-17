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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الوكرة لمنتخب مصر: رفعتوا رأسنا وقدمتم مستوى مشرف

حمدي فتحي
حمدي فتحي
رباب الهواري

أعرب سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة القطري، عن إعجابه الكبير بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة مشرّفة عكست التطور الذي تشهده الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، كما شدد على استمرار الدولي المصري حمدي فتحي ضمن صفوف الوكرة، مشيرًا إلى أهميته الكبيرة داخل الفريق.

وجه رئيس الوكرة رسالة دعم إلى لاعبي منتخب مصر عقب انتهاء مشوارهم في البطولة، قائلًا: “حمدالله على السلامة يا بطل، رفعتوا رأسنا وقدمتم مستوى مشرّف، ونحن فخورون بكم”. وأكد أن المنتخب نجح في كسب احترام الجميع بفضل الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها طوال مشواره في كأس العالم.

وتحدث رئيس النادي عن مواجهة مصر أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن المنتخب المصري لم يحصل على حقه الكامل في تلك المباراة، وقال إن الفراعنة تعرضوا للظلم، رغم تقديمهم أداءً مميزًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم، مشيرًا إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يؤكد قدرتهم على منافسة كبار المنتخبات.

وأوضح رئيس الوكرة أن المشاركة الأخيرة في كأس العالم يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة للمنتخب المصري، مؤكدًا أن ما تحقق خلال البطولة يمثل بداية العودة إلى منصات التتويج والإنجازات القارية والدولية، في ظل امتلاك مصر مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق النجاحات خلال السنوات المقبلة.

وأفرد رئيس الوكرة إشادة خاصة بحمدي فتحي، مؤكدًا أنه من أبرز لاعبي الفريق، لما يمتلكه من شخصية قوية وروح قتالية داخل المستطيل الأخضر، إلى جانب قدرته على تحفيز زملائه وبث الحماس بينهم، وهو ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق القطري.

ووجه رئيس النادي رسالة مباشرة إلى حمدي فتحي، قال فيها: “ننتظرك بفارغ الصبر للعودة بعد الإجازة، استمتع بوقتك وعد إلينا بكامل جاهزيتك حتى نواصل مشروعنا وطموحاتنا مع الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

دعوة للجالية المصرية في قطر

واختتم رئيس نادي الوكرة تصريحاته بتوجيه دعوة إلى الجماهير المصرية المقيمة في قطر، مطالبًا إياهم بمساندة فريق الوكرة ودعم حمدي فتحي خلال مباريات الموسم الجديد، مؤكدًا أن وجود الجماهير المصرية في المدرجات سيمنح اللاعب والفريق دفعة معنوية كبيرة، متمنيًا استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة

حمدي فتحي الوكرة منتخب مصر كأس العالم

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