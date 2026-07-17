زينة منصور لـ«صدى البلد»: «ابن مين فيهم» كوميديا خفيفة مليئة بالمفاجآت

كشفت الفنانة زينة منصور، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «ابن مين فيهم؟»، مؤكدة أن العمل يقدم تجربة كوميدية مختلفة تعتمد على المواقف الساخرة والمفاجآت،

وأوضحت زينة أن أكثر ما جذبها للمشاركة في الفيلم كان الشخصية التي تجسدها، مشيرة إلى أنها شعرت بحماس كبير منذ استماعها لتفاصيل الدور، خاصة أن ملامحه مختلفة ويحمل العديد من التحولات التي تظهر مع تطور الأحداث.

وقالت: "أول حاجة شدتني كانت شكل الشخصية واللوك الخاص بيها، وبعد ما الأستاذ هشام فتحي والأستاذ أحمد جمال شرحولي تفاصيلها، حسيت إنها شخصية ممتعة جدًا، ووافقت فورًا لأن الفيلم هدفه الأساسي إن الناس تضحك وتستمتع."

وأضافت أنها تقدم خلال الأحداث شخصية تُدعى "شلبية"، وهي امرأة تبدو في البداية بسيطة وهادئة وتتعامل مع شخصية الفنان بيومي فؤاد بمنتهى الطيبة، لكن مع تصاعد الأحداث تتكشف جوانب أخرى غير متوقعة من شخصيتها، وهو ما يمنح الدور مساحة كبيرة للمواقف الكوميدية.

وأكدت زينة منصور أن الفيلم لا يناقش قضية محددة أو يقدم رسائل مباشرة، وإنما يعتمد على كوميديا الموقف، موضحة أن بعض التفاصيل التي قد يظن الجمهور أنها تناقش قضايا اجتماعية ليست سوى عناصر درامية تخدم سير الأحداث.

وقالت: "الفيلم لايت كوميدي، وأي موضوع بيظهر خلال الأحداث هو جزء من الحبكة الدرامية، مش هدفه مناقشة قضية معينة زي تعدد الزوجات أو غيرها، إحنا بنقدم فيلم هدفه الترفيه وإسعاد الجمهور."

وأشارت إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم، سواء على مستوى الشخصيات أو المواقف الكوميدية

ويضم فيلم «ابن مين فيهم؟» نخبة من النجوم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وويزو، وأحمد عصام السيد، وزينة منصور، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويقدم قصة كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت التي تتكشف تباعًا خلال الأحداث.