قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين.. ونحتاج حلولا للأزمات بعيدا عن المزايدات.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة اليوم
زينة منصور لـ«صدى البلد»: «ابن مين فيهم» كوميديا خفيفة مليئة بالمفاجآت
معتمد جمال يقترب من قيادة المنتخب الأولمبي.. ومحمد شوقي الخيار الثاني
بمساعدة "عيون ابنه".. العمل تدرس حالة كفيف يعمل في حمل شكائر الأسمنت لتقديم الرعاية اللائقة
محمود البزاوي لـ"صدى البلد": أنتظر عرض "الست لما" وأشارك في "محمود الطيار"
جمال الغندور: هدف الأرجنتين الثاني تكرر بنفس الحالة التحكيمية التي ألغت هدف مصر في البطولة
الكويت: اعتراض 32 طائرة مسيرة معادية منذ فجر اليوم
قطر ترفض تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران
فضـ.ـيحة داخل البيت الأبيض.. قرار عاجل ضد موظف متهم باستغلال معلومات سرية للمراهنة
شريف عامر يحذر من نظارات ذكية رخيصة: قد تنقل صورًا من أي مكان دون أن يشعر أحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زينة منصور لـ«صدى البلد»: «ابن مين فيهم» كوميديا خفيفة مليئة بالمفاجآت

الفنانة زينة منصور
الفنانة زينة منصور
أوركيد سامي

كشفت الفنانة زينة منصور، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «ابن مين فيهم؟»، مؤكدة أن العمل يقدم تجربة كوميدية مختلفة تعتمد على المواقف الساخرة والمفاجآت، 

وأوضحت زينة أن أكثر ما جذبها للمشاركة في الفيلم كان الشخصية التي تجسدها، مشيرة إلى أنها شعرت بحماس كبير منذ استماعها لتفاصيل الدور، خاصة أن ملامحه مختلفة ويحمل العديد من التحولات التي تظهر مع تطور الأحداث.

وقالت: "أول حاجة شدتني كانت شكل الشخصية واللوك الخاص بيها، وبعد ما الأستاذ هشام فتحي والأستاذ أحمد جمال شرحولي تفاصيلها، حسيت إنها شخصية ممتعة جدًا، ووافقت فورًا لأن الفيلم هدفه الأساسي إن الناس تضحك وتستمتع."

وأضافت أنها تقدم خلال الأحداث شخصية تُدعى "شلبية"، وهي امرأة تبدو في البداية بسيطة وهادئة وتتعامل مع شخصية الفنان بيومي فؤاد بمنتهى الطيبة، لكن مع تصاعد الأحداث تتكشف جوانب أخرى غير متوقعة من شخصيتها، وهو ما يمنح الدور مساحة كبيرة للمواقف الكوميدية.

وأكدت زينة منصور أن الفيلم لا يناقش قضية محددة أو يقدم رسائل مباشرة، وإنما يعتمد على كوميديا الموقف، موضحة أن بعض التفاصيل التي قد يظن الجمهور أنها تناقش قضايا اجتماعية ليست سوى عناصر درامية تخدم سير الأحداث.

وقالت: "الفيلم لايت كوميدي، وأي موضوع بيظهر خلال الأحداث هو جزء من الحبكة الدرامية، مش هدفه مناقشة قضية معينة زي تعدد الزوجات أو غيرها، إحنا بنقدم فيلم هدفه الترفيه وإسعاد الجمهور."

وأشارت إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم، سواء على مستوى الشخصيات أو المواقف الكوميدية

ويضم فيلم «ابن مين فيهم؟» نخبة من النجوم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وويزو، وأحمد عصام السيد، وزينة منصور، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويقدم قصة كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت التي تتكشف تباعًا خلال الأحداث.

الفنانة زينة منصور اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ترشيحاتنا

دايهاتسو TAFT موديل 2026

دايهاتسو تطرح TAFT 2026 صغيرة الحجم.. كم يبلغ سعرها؟

بي ام دبليو X2 موديل 2026

سعر بي إم دبليو X2 موديل 2026 في السوق السعودي

فرع نادى السيارات ‏والرحلات

نادي السيارات والرحلات المصري يحذر من الكيانات ‏الوهمية لإصدار رخص قيادة غير معتمدة للاستخدام دوليا

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد