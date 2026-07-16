معتمد جمال يقترب من قيادة المنتخب الأولمبي.. ومحمد شوقي الخيار الثاني

كشف الناقد الرياضي محمد الصايغ، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصايغ أن معتمد جمال أصبح الأقرب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بينما يأتي محمد شوقي كخيار ثانٍ حال عدم إتمام الاتفاق مع جمال.

وأضاف أن شوقي غريب يقترب من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه يدعم بشكل كبير فكرة تعيين معتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحسم الفترة القادمة الشكل النهائي للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، في ظل استعدادات الكرة المصرية لخوض الاستحقاقات المقبلة.