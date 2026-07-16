بمساعدة "عيون ابنه".. العمل تدرس حالة كفيف يعمل في حمل شكائر الأسمنت لتقديم الرعاية اللائقة

تدرس وزارة العمل حالة المواطن عم مصطفى الذي تداول رواد السوشيال ميديا حالته الإنسانية وهو رجل كفيف يعمل في حمل شكائر الأسمنت لتوفير مصدر رزق لأسرته، رغم ظروفه الصحية الصعبة.

وزارة العمل بدأت جمع المعلومات عن الحالة

وفور تداول الحالة بدأت وزارة العمل جمع المعلومات عن الحالة وبحث مساعدتها من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة.

ويرافق عم مصطفى نجله الصغير "ياسين" يوميًا ليرشده في الطريق ويساعده خلال أداء عمله الشاق.

وأكد مصادر داخل الوزارة أن تفاصيل الحالة ستعرض على الوزير حسن الرداد للتوجيه بشأنها وتحديد الآلية المحددة لتقديم الدعم المناسب، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني المنوطة به الوزارة في مساندة ورعاية العمالة غير المنتظمة والحالات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطن وأسرته.

ومنذ توليه مسئولية وزارة العمل يحرص حسن رداد وزير العمل على فتح مكتبه أمام الحالات الإنسانية والأولى للرعاية وتوفير فرص عمل لائقة لها.. وكان الوزير قد استقبل أحد بطلات مصر من المكفوفين ووفر لها فرصة عمل بعد تداول منشور لها تطلب فرصة عمل.