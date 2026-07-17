إعلام إيراني: استهداف محطة سكة حديد في بندر عباس

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بتعرض محطة سكة حديد في مدينة بندر عباس للاستهداف، دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.



وتبقى المعلومات أولية، في انتظار مزيد من التفاصيل أو تأكيدات رسمية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم أمريكي استهدف حيًا سكنيًا بمدينة بندر عباس.



وفي تطور لاحق، أعلن التلفزيون الإيراني ارتفاع حصيلة الهجوم إلى قتيلين و4 مصابين في استهداف أمريكي طال جسري كهورستان وغريوه بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.



ولا تزال المعلومات أولية ومتباينة، في انتظار صدور بيانات رسمية توضح الحصيلة النهائية وتفاصيل الهجمات.