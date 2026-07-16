ليلة ساخنة.. إيران: طائرات مقاتلة أمريكية تهاجم مطار إيرانشهر

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرات مقاتلة أمريكية هاجمت مطار إيرانشهر.

وذكر التقرير أنه "لا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات".

في غضون ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بإصابة سبعة أشخاص في منطقة مدينة بندر عباس الساحلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أنه شنّ ضربات جديدة على إيران قبل قليل، لليلة السادسة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مقتضب: "بدأت القوات الأمريكية شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الخامسة على التوالي بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى المواني الإيرانية، كاشفا أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران يتم من خلال تمركز 10 آلاف جندي وأكثر من 20 سفينة.

وأوضح البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، مضيفا أن الغارات الأحدث عليها بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم.