الليلة السادسة على التوالي.. الجيش الأمريكي يشن موجة من الضربات على إيران

أعلن الجيش الأمريكي أنه شنّ ضربات جديدة على إيران قبل قليل، لليلة السادسة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مقتضب: "بدأت القوات الأمريكية شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الخامسة على التوالي بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى المواني الإيرانية، كاشفا أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران يتم من خلال تمركز 10 آلاف جندي وأكثر من 20 سفينة.

وأوضح البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، مضيفا أن الغارات الأحدث عليها بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الطرق الدبلوماسية مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتحرك ضد إيران إذا لم تلتزم بوعودها.