إيران تحت النار.. دوي ثلاثة انفجارات غرب بندر عباس

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول، بسماع دوي ثلاثة انفجارات غرب بندر عباس.

وفي نفس السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه في الساعة 2 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي اليوم، بدأت القوات تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي لتدهور قدرات الجيش الإيراني بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى المواني الإيرانية، كاشفا أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران يتم من خلال تمركز 10 آلاف جندي وأكثر من 20 سفينة.

وأوضح البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام اتفاق، مضيفا أن الغارات الأحدث عليها بسبب انتهاكها مذكرة التفاهم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على الطرق الدبلوماسية مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتحرك ضد إيران إذا لم تلتزم بوعودها.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وكالة رويترز للأنباء أن إيران ​طلبت من قوات الحوثي المتمركزة في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر.