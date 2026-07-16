علي محمود: اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة.. وهدفنا حصد جميع البطولات

أعرب علي محمود، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب بذل أقصى جهد من أجل تحقيق تطلعات الجماهير.

وأكد اللاعب أن طموحه يتمثل في تقديم الإضافة الفنية للفريق والمساهمة في مواصلة حصد الألقاب، مشددًا على جاهزيته لخوض التحدي الجديد مع بطل إفريقيا.

وقال علي محمود: "اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة، وأسعى لأن أكون إضافة قوية للفريق، وأقدم أفضل ما لدي في كل مباراة".

وأضاف: "أثق في قدرات المجموعة، وبوجود دعم جماهير الأهلي سنقاتل من أجل الفوز بجميع البطولات وإسعاد الجماهير في الموسم الجديد".

ويأتي انضمام علي محمود إلى الأهلي في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط آمال بأن يكون أحد العناصر المؤثرة في مشروع الفريق للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.