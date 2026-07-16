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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: مراقب وراء واقعة تصوير امتحان الأحياء.. والغش لم يعد مسؤولية الطلاب فقط

والغش
والغش
رحمة سمير

علق الإعلامي شريف عامر على واقعة تصوير امتحان الأحياء في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أن التحقيقات كشفت أن المسؤول عن تسريب صور الامتحان لم يكن طالبًا، وإنما أحد المراقبين، داعيًا إلى التعامل بجدية مع ظاهرة الغش باعتبارها مسؤولية مجتمعية.

921 ألف طالب أدوا امتحانات اليوم الأخير

وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، إن نحو 921 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات اليوم الأخير للثانوية العامة، والتي شملت مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية.

ضبط مراقب وراء تصوير الامتحان

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أعلنت رصد تداول صور لامتحان الأحياء بعد دقائق من بدء اللجنة، وتمكنت سريعًا من تحديد مصدرها، ليتبين أن المسؤول عن الواقعة أحد المراقبين وليس طالبًا، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الغش ليس مسؤولية الطلاب وحدهم

وأكد شريف عامر أن الواقعة تثبت أن مشكلة الغش لا تقتصر على الطلاب فقط، بل تمتد إلى أطراف أخرى داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن من غير العادل تحميل الجيل الجديد وحده مسؤولية هذه الظاهرة.

دعوة لمواجهة الظاهرة بحسم

وشدد على ضرورة فتح نقاش مجتمعي جاد حول ظاهرة الغش، مطالبًا بتطبيق القانون بحزم على كل من يشارك فيها، سواء كان طالبًا أو ولي أمر أو مراقبًا أو أي عنصر داخل المنظومة التعليمية، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

شريف عامر امتحان الأحياء تصوير امتحان الأحياء الطلاب الثانوية العامة 2026

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