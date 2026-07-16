محمود البزاوي لـ"صدى البلد": أنتظر عرض "الست لما" وأشارك في "محمود الطيار"

يستعد الفنان محمود البزاوي للمشاركة في مسلسل جديد يحمل اسم "محمود الطيار" بطولة الفنان دياب والفنانة انتصار، وذلك بعد مشاركته في فيلم "الست لما" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود البزاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنه يحضر لمسلسل "محمود الطيار" خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدور سينال إعجاب الجمهور.

كما ينتظر البزاوي عرض فيلم "الست لما"، الذي يشارك فيه ضمن أحداث العمل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "محمود الطيار"

وانطلق مؤخرًا تصوير مسلسل "محمود الطيار"، حيث احتفل صناع وأبطال العمل بأول يوم تصوير، استعدادًا لتكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دياب كل من انتصار، محمود البزاوي، سارة سلامة، رباب ممتاز، سلامة سلامة، أحمد عبد الله، وصبري فواز، والعمل من إنتاج شركة الصباح، وإخراج محمد عبد السلام.

فيلم الست لما

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي .

