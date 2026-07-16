العدوان الإيراني الآثم.. الجيش الكويتي يعترض 32 طائرة مسيرة معادية

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن الجيش تصدى لـ 32 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

وأوضحت الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، عدد (32) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأشارت إلى أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.