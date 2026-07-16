استراحة نهائي كأس العالم 2026 قد تمتد لأكثر من 30 دقيقة بسبب حفل تاريخي

تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم 2026، ليس فقط بسبب المواجهة المرتقبة، ولكن أيضًا بسبب الحدث الاستثنائي الذي سيشهده اللقاء، بعدما تقرر إقامة أول عرض فني بين شوطي نهائي المونديال في تاريخ البطولة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، من المتوقع أن تمتد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى أكثر من 30 دقيقة، وذلك لإتاحة الوقت لإقامة الحفل الغنائي وتجهيز المسرح، وهو ما يمثل تغييرًا غير مسبوق مقارنة بالمدة المعتادة للاستراحة بين الشوطين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في وقت سابق إقامة أول عرض فني بين شوطي نهائي كأس العالم، بإشراف كريس مارتن، نجم فرقة "كولدبلاي"، وبمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء العالميين، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية جديدة على غرار نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (Super Bowl).

ومن المقرر أن يحتضن ملعب نيويورك – نيوجيرسي المباراة النهائية يوم الأحد، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة الحدث الكروي الأبرز في العالم.