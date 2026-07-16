جوردون يوجه رسالة مؤثرة بعد خروج إنجلترا من كأس العالم: يومنا سيأتي

حرص أنتوني جوردون، لاعب منتخب إنجلترا، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الإنجليزية عقب وداع "الأسود الثلاثة" لبطولة كأس العالم 2026.

ونشر جوردون، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، رسالة أعرب خلالها عن حزنه الشديد بعد الإقصاء، مؤكدًا أنه كان يؤمن بقدرة المنتخب على التتويج باللقب.

وقال جوردون: "أشعر بدمار حقيقي... كنت مؤمنًا بصدق أن هذه هي لحظتنا للتتويج بعد كل هذه السنوات من الانتظار، لكن الأمور لم تسر كما تمنينا، وهذا الإقصاء سيظل مؤلمًا لفترة طويلة".

وأضاف: "لم أرغب في الفوز بشيء طوال حياتي مثلما أردت الفوز بهذا اللقب، ليس فقط من أجل الكأس، بل من أجل كل ما بنيناه معًا كمجموعة، ولما كان سيعنيه هذا الإنجاز لإنجلترا بأكملها".

وتابع: "لقد أحببت كل لحظة مثلت فيها بلدي في كأس العالم، وصنعنا ذكريات ستبقى معنا لسنوات طويلة".

واختتم رسالته بتوجيه الشكر للجماهير الإنجليزية، قائلًا: "شكرًا لكل من ساندنا في هذه الرحلة، سواء هنا في الولايات المتحدة أو في الوطن. رؤية هذا الدعم والوحدة والاحتفالات كانت شيئًا رائعًا... يومنا سيأتي لا محالة".