التليجراف ترصد 31 واقعة مثيرة من الأرجنتين أمام إنجلترا: تدخلات واستفزازات حتى صفارة النهاية

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية تقريرًا مطولًا عن مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، تحت عنوان: "الدقيقة بالدقيقة.. جميع الحيل القذرة الـ31 التي استخدمتها الأرجنتين أمام إنجلترا"، حيث استعرضت خلاله أبرز اللقطات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.

وجاءت أبرز الحالات التي رصدتها الصحيفة كالتالي:

الدقيقة 1: أليكسيس ماك أليستر تدخل بشكل متأخر على إليوت أندرسون أثناء الضغط.

الدقيقة 2: لياندرو باريديس دفع جود بيلينجهام من الخلف دون داعٍ.

الدقيقة 3: إنزو فرنانديز تدخل بشكل متأخر على أندرسون مباشرة بعد استئناف اللعب.

الدقيقة 6: جوليانو سيميوني ركل مؤخرة قدم أندرسون.

الدقيقة 11: إنزو فرنانديز وأندرسون دخلا في اشتباك أثناء محاولة النهوض من الأرض.

الدقيقة 11: نيكولاس تاجليافيكو تعمد عرقلة مورجان روجرز خلال هجمة إنجليزية.

الدقيقة 13: جوليانو سيميوني وجه ركلة نحو جوردان بيكفورد عقب احتساب تسلل.

الدقيقة 15: باريديس صرخ في وجه بيلينجهام أثناء سقوطه على أرض الملعب.

الدقيقة 16: سيميوني أسقط أنتوني جوردون ثم قام بالربت على رأسه بطريقة استفزازية.

الدقيقة 24: سيميوني تجاهل تحذير الحكم واستمر في إعاقة بيكفورد أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

الدقيقة 28: ماك أليستر تدخل بشكل متأخر على ريس جيمس دون احتساب مخالفة.

الدقيقة 31: إنزو فرنانديز قاد محاولة جماعية لإيقاف انطلاقة جود بيلينجهام.

الدقيقة 33: سيميوني استخدم رأسه بقوة خلال التحام مع مارك جويهي من الخلف.

الدقيقة 34: ناهويل مولينا اندفع في ظهر بيلينجهام.

الدقيقة 36: ليونيل ميسي ركل جيد سبينس بعد سقوطه.

الدقيقة 37: لاعبو الأرجنتين طالبوا بشكل قوي بطرد هاري كين.

الدقيقة 41: ليساندرو مارتينيز جذب مورجان روجرز لإيقاف هجمة مرتدة.

الدقيقة +45: أحد أفراد دكة بدلاء الأرجنتين ألقى كرة ثانية داخل الملعب لتعطيل رمية تماس لإنجلترا.

الدقيقة +45: باريديس رفع قدمه بشكل خطير على أندرسون قبل نهاية الشوط الأول.

بين الشوطين: ميسي وإنزو فرنانديز حاصرا الحكم واستمر اعتراضهما حتى الوصول إلى النفق.

الدقيقة 48: ميسي دفع بيلينجهام نحو اللوحات الإعلانية خارج الملعب.

الدقيقة 51: كريستيان روميرو أسقط بيلينجهام أرضًا باستخدام ذراعيه.

الدقيقة 53: سيميوني ضرب وجه جيد سبينس بذراعه دون الحصول على بطاقة صفراء.

الدقيقة 58: روميرو أعاق طريق بيكفورد أثناء محاولته الإمساك بالكرة.

الدقيقة 73: ميسي دفع سبينس أثناء تنفيذ رمية تماس لإنجلترا.

الدقيقة 85: روميرو احتفل بهدف إنزو فرنانديز بالصراخ مباشرة في وجه بيكفورد.

الدقيقة 88: لاعبو الأرجنتين حاصروا الحكم بعد سقوط جون ستونز مصابًا في الرأس.

الدقيقة +90: جونزالو مونتييل دخل في مواجهة حادة مع جود بيلينجهام.

الدقيقة +90: إيميليانو مارتينيز أمسك الكرة العالية ثم سقط مبتسمًا لإضاعة الوقت.

بعد صافرة النهاية: احتفالات لاعبي الأرجنتين تسببت في مشادة بين لاعبي المنتخبين.

بعد المباراة: التقط لاعبو الأرجنتين صورة مع لافتة تحمل عبارة: "جزر المالفيناس أرجنتينية".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المباراة شهدت أجواءً مشحونة وتوترًا كبيرًا بين لاعبي المنتخبين، امتد من أرض الملعب إلى ما بعد صافرة النهاية.