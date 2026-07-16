قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود البزاوي لـ"صدى البلد": أنتظر عرض "الست لما" وأشارك في "محمود الطيار"
جمال الغندور: هدف الأرجنتين الثاني تكرر بنفس الحالة التحكيمية التي ألغت هدف مصر في البطولة
الكويت: اعتراض 32 طائرة مسيرة معادية منذ فجر اليوم
قطر ترفض تقارير إسرائيلية تزعم موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران
فضـ.ـيحة داخل البيت الأبيض.. قرار عاجل ضد موظف متهم باستغلال معلومات سرية للمراهنة
شريف عامر يحذر من نظارات ذكية رخيصة: قد تنقل صورًا من أي مكان دون أن يشعر أحد
أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي
من يخطف توقيع محمد صلاح؟ تطورات جديدة تشعل الصراع على الفرعون المصري
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 220.143 مليار جنيه بفائدة 30%
الإسماعيلية تنفي شائعات تسمم مياه الشرب وتكشف السبب الحقيقي للحالات المرضية
إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالقناطر الخيرية للمفتي
خبير عسكري: تحركات واشنطن في الخليج تحكمها المصالح.. ومضيق هرمز لا يخضع لفرض رسوم عبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التليجراف ترصد 31 واقعة مثيرة من الأرجنتين أمام إنجلترا: تدخلات واستفزازات حتى صفارة النهاية

الأرجنتين وإنجلترا
الأرجنتين وإنجلترا
حمزة شعيب

نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية تقريرًا مطولًا عن مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، تحت عنوان: "الدقيقة بالدقيقة.. جميع الحيل القذرة الـ31 التي استخدمتها الأرجنتين أمام إنجلترا"، حيث استعرضت خلاله أبرز اللقطات المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.

وجاءت أبرز الحالات التي رصدتها الصحيفة كالتالي:

الدقيقة 1: أليكسيس ماك أليستر تدخل بشكل متأخر على إليوت أندرسون أثناء الضغط.

الدقيقة 2: لياندرو باريديس دفع جود بيلينجهام من الخلف دون داعٍ.

الدقيقة 3: إنزو فرنانديز تدخل بشكل متأخر على أندرسون مباشرة بعد استئناف اللعب.

الدقيقة 6: جوليانو سيميوني ركل مؤخرة قدم أندرسون.

الدقيقة 11: إنزو فرنانديز وأندرسون دخلا في اشتباك أثناء محاولة النهوض من الأرض.

الدقيقة 11: نيكولاس تاجليافيكو تعمد عرقلة مورجان روجرز خلال هجمة إنجليزية.

الدقيقة 13: جوليانو سيميوني وجه ركلة نحو جوردان بيكفورد عقب احتساب تسلل.

الدقيقة 15: باريديس صرخ في وجه بيلينجهام أثناء سقوطه على أرض الملعب.

الدقيقة 16: سيميوني أسقط أنتوني جوردون ثم قام بالربت على رأسه بطريقة استفزازية.

الدقيقة 24: سيميوني تجاهل تحذير الحكم واستمر في إعاقة بيكفورد أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

الدقيقة 28: ماك أليستر تدخل بشكل متأخر على ريس جيمس دون احتساب مخالفة.

الدقيقة 31: إنزو فرنانديز قاد محاولة جماعية لإيقاف انطلاقة جود بيلينجهام.

الدقيقة 33: سيميوني استخدم رأسه بقوة خلال التحام مع مارك جويهي من الخلف.

الدقيقة 34: ناهويل مولينا اندفع في ظهر بيلينجهام.

الدقيقة 36: ليونيل ميسي ركل جيد سبينس بعد سقوطه.

الدقيقة 37: لاعبو الأرجنتين طالبوا بشكل قوي بطرد هاري كين.

الدقيقة 41: ليساندرو مارتينيز جذب مورجان روجرز لإيقاف هجمة مرتدة.

الدقيقة +45: أحد أفراد دكة بدلاء الأرجنتين ألقى كرة ثانية داخل الملعب لتعطيل رمية تماس لإنجلترا.

الدقيقة +45: باريديس رفع قدمه بشكل خطير على أندرسون قبل نهاية الشوط الأول.

بين الشوطين: ميسي وإنزو فرنانديز حاصرا الحكم واستمر اعتراضهما حتى الوصول إلى النفق.

الدقيقة 48: ميسي دفع بيلينجهام نحو اللوحات الإعلانية خارج الملعب.

الدقيقة 51: كريستيان روميرو أسقط بيلينجهام أرضًا باستخدام ذراعيه.

الدقيقة 53: سيميوني ضرب وجه جيد سبينس بذراعه دون الحصول على بطاقة صفراء.

الدقيقة 58: روميرو أعاق طريق بيكفورد أثناء محاولته الإمساك بالكرة.

الدقيقة 73: ميسي دفع سبينس أثناء تنفيذ رمية تماس لإنجلترا.

الدقيقة 85: روميرو احتفل بهدف إنزو فرنانديز بالصراخ مباشرة في وجه بيكفورد.

الدقيقة 88: لاعبو الأرجنتين حاصروا الحكم بعد سقوط جون ستونز مصابًا في الرأس.

الدقيقة +90: جونزالو مونتييل دخل في مواجهة حادة مع جود بيلينجهام.

الدقيقة +90: إيميليانو مارتينيز أمسك الكرة العالية ثم سقط مبتسمًا لإضاعة الوقت.

بعد صافرة النهاية: احتفالات لاعبي الأرجنتين تسببت في مشادة بين لاعبي المنتخبين.

بعد المباراة: التقط لاعبو الأرجنتين صورة مع لافتة تحمل عبارة: "جزر المالفيناس أرجنتينية".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن المباراة شهدت أجواءً مشحونة وتوترًا كبيرًا بين لاعبي المنتخبين، امتد من أرض الملعب إلى ما بعد صافرة النهاية.

الأرجنتين إنجلترا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

ترشيحاتنا

سلاح الجو الأمريكي

ليلة ساخنة.. إيران: طائرات مقاتلة أمريكية تهاجم مطار إيرانشهر

إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء

29 دولة توقع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في شنغهاي

القوات الأمريكية

سنتكوم: بدأنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران لتقويض قدراتها

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد