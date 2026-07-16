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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"لغة الفن بلا حدود".. مبدعو العالم يجسدون مسيرة محمد صبحى بريشة الكاريكاتير

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

في احتفالية فنية شهدها مركز محمود مختار الثقافى بمتحف مختار، مساء اليوم الخميس افتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان القدير محمد صبحي، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، المعرض الدولي للكاريكاتير تحت عنوان "فارس الفن العربي".


يأتي المعرض تكريمًا لمسيرة الفنان الكبير محمد صبحي، بحضور حشد من الشخصيات العامة، والدبلوماسيين،  والفنان فوزى مرسى، عماد جمعة وشريف جاد، ونخبة من المبدعين ورسامي الكاريكاتير من مختلف دول العالم.

يعد المعرض بمثابة وثيقة بصرية لمسيرة صبحي، حيث يضم 135 بورتريه كاريكاتيري أبدعها 116 فنانًا من 28 دولة. وقد تم اختيار هذه الأعمال من بين 230 لوحة تقدم بها 174 فناناً من 38 دولة، في مشاركة دولية واسعة تعكس المكانة الاستثنائية التي يحظى بها الفنان محمد صبحي كأحد أبرز رموز القوة الناعمة المصرية والعربية.


وعبّر الفنان محمد صبحي عن سعادته الغامرة بمشاهدة رحلته الفنية في السينما والمسرح والدراما، وهي تتجسد بريشة فنانين من مختلف الثقافات، موجهاً لهم التحية على مشاعر الحب والتقدير التي لمسها في أعمالهم. كما قدم صبحي الشكر لوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية والجهات المنظمة، مؤكداً اعتزازه بكونه شخصية هذا الحدث الفني الدولي الذي يوثق جزءاً من تاريخ الإبداع المصري.


من جانبه، أكد الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن استضافة هذا المعرض تأتي إيمانًا بدور الفن في توثيق الذاكرة الإبداعية للوطن. وأشار حامد إلى أن الفنان محمد صبحي يتجاوز كونه قامة فنية، ليصبح "مشروعاً ثقافياً متكاملاً" استطاع ملامسة نبض الشارع المصري عبر رؤى نقدية فاحصة، موضحاً أن المعرض يبرز التقاطع المبدع بين "فن الكاريكاتير" بقدرته على التكثيف والسخرية الذكية، وبين مسيرة صبحي الحافلة بالعطاء.


يأتي تنظيم المعرض كثمرة تعاون بين الجمعية المصرية للكاريكاتير، وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والجمعية العربية لفنون الكاريكاتير. 

وقد أشرفت عليه لجنة عليا ضمت نخبة من قامات الفن والتنظيم الثقافي، من بينهم الفنان مصطفى الشيخ، الفنان فوزي مرسي، الأستاذ شريف جاد، الفنان عماد جمعة، وداليدا الزهار.


يُذكر أن المعرض يمثل محطة هامة في مسيرة محمد صبحي، حيث تستلهم الأعمال المشاركة ملامح تجربته الإبداعية، مقدمةً رؤى بصرية متنوعة تخلد دوره في إثراء الحركة الثقافية المصرية على مدار عقود طويلة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٢٦ يوليو الجاري.

مركز محمود مختار الثقافى الدكتور محمود حامد قطاع الفنون التشكيلية القدير محمد صبحي

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