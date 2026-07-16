دايهاتسو تطرح TAFT 2026 صغيرة الحجم.. كم يبلغ سعرها؟

تواصل دايهاتسو، إحدى أقدم شركات صناعة السيارات في اليابان، تطوير طرازاتها المخصصة لفئة السيارات الصغيرة، وهي الفئة التي اشتهرت بها على مدار عقود.

وفي هذا الإطار، كشفت الشركة عن النسخة المحدثة من دايهاتسو تافت موديل 2026 في السوق الياباني، مع الحفاظ على مفهوم التصميم المدمج وإضافة مجموعة من التجهيزات.

تصميم دايهاتسو TAFT موديل 2026

تحافظ دايهاتسو تافت 2026 على أبعادها الصغيرة، مع تصميم خارجي يجمع بين الطابع العصري والرياضي، وتأتي السيارة بأربعة أبواب مع مساحة مخصصة لتخزين الأمتعة، ومصابيح أمامية حادة بتقنية LED، إلى جانب الإضاءة النهارية المدمجة على جانبي الصادم الأمامي، كما تعتمد على دعامات بارزة أعلى فتحات العجلات لتعزيز الطابع الرياضي، بينما ترتكز على عجلات من الألمنيوم بقياس 15 بوصة.

دايهاتسو TAFT موديل 2026

محرك وأداء دايهاتسو TAFT موديل 2026

تعتمد دايهاتسو تافت 2026 على محرك بنزين مكون من 3 أسطوانات بسعة 658 سي سي، ويتوفر بخيارين من حيث الأداء، النسخة الأولى تعمل بمحرك ذي تنفس طبيعي يولد قوة تبلغ 51 حصانًا، في حين تأتي النسخة الثانية مزودة بشاحن تيربو يرفع القوة إلى 63 حصانًا، ويرتبط المحرك في جميع الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي متغير طراز CVT.

دايهاتسو TAFT موديل 2026

تجهيزات دايهاتسو TAFT موديل 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات، حيث تتوفر بشاشة للنظام الترفيهي بقياس 9 بوصات ضمن قائمة التجهيزات الاختيارية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة بسهولة، بالإضافة إلى سقف بانورامي.

دايهاتسو TAFT موديل 2026

أسعار دايهاتسو تافت 2026 عالميًا

تبدأ أسعار دايهاتسو تافت موديل 2026 في السوق الياباني من 1,435,500 ين، ما يقارب 8,800 دولار، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 1,930,500 ين، بما يقارب 11,900 دولار.